Les articles photo archives

Elliot Erwitt

Par Vincent Villano

Elliott Erwitt fêtera ses 95 ans dans quelques semaines, en juillet 2023. C’est rassurant car il semblerait que la photographie conserve…et l’humour aussi ! 95 ans certes, mais toujours d’actualité puisqu’une exposition (« Elliott Erwitt. Une rétrospective ») lui est consacrée au Musée Maillol à Paris, et ce jusqu’au 15 août 2023.

Né à Paris en 1928 de parents juifs immigrés russes, Elliot Erwitt – dont le vrai nom est Elio Romano Erwitz - a vécu en Italie et en France avant de partir aux Etats-Unis à l’âge de 10 ans. « Photographe en herbe », il retourne en Europe avant de s’installer à New-York après son service militaire. Sur invitation de Robert Capa, il rejoint l’agence Magnum en 1953 et devient peu après photographe indépendant, travaillant pour de célèbres magazines. Certaines de ces photos vont avoir pour sujet des chiens, animaux qu’il déclare aimer particulièrement, ajoutant aussi qu’il apprécie le fait « que les chiens ne réclament jamais de tirages ».

Oui, l’humour… De nombreuses photos d’Elliot Erwitt sont émouvantes. En écrivant je pense à cette photo prise en Hongrie en 1964 (Budapest - Départ en exil) à une époque où les trains avaient encore des compartiments et où on pouvait accompagner un proche jusqu’au départ, surtout s’il est définitif. Mais n’est-ce pas l’humour qui le caractérise avant tout ? Humour qui non seulement peut être estampillé « second degré » mais qui, de plus, est souvent empreint d’émotion.

Nombreuses sont les photos qui illustrent ces deux caractéristiques et les citer toutes prendrait beaucoup de temps. Le mieux est sans doute de consulter le livre « Elliott Erwitt Photos 1946-1988 ». Bien que couvrant une période assez éloignée, il est très représentatif de son travail et de son témoignage. Il existe d’autres livres, plutôt récents, notamment sur ses amis les chiens. A noter également le documentaire de 2019 « Elliott Erwitt - Silence Sounds Good » d'Adriana Lopez Sanfeliu, portrait du photographe par son assistante.

Liens :

- Un article du Monde (sans abonnement) : https://www.lemonde.fr/culture/article/2010/02/10/erwitt-je-ne-rigole-pas-avec-l-humour_1303775_3246.html

- La photo en Hongrie : https://www.flickr.com/photos/182495016@N07/49082461818/

