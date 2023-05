Les articles photo archives

Qui tire les couvertures du magazine Elle?

Le magazine "Elle" est publié par le groupe Lagardère qui est une entreprise française. L’équipe éditoriale du magazine est composée de rédacteurs en chef, de journalistes, de contributeurs qui aident dans la rédaction, la production et la publication de contenu pour le magazine. C’est également le cas de la conception de la couverture. Il n’y a pas de personnes spécifiques qui tirent les couvertures du magazine "Elle", c’est surtout un travail d’équipe.

La conception d’un magazine féminin

Concevoir un magazine féminin implique plusieurs étapes clés.

La planification éditoriale. L’équipe éditoriale va établir une planification éditoriale afin de voir quels sujets, quelles rubriques, quels thèmes et quels événements y seront abordés pendant l’année. Dans cette étape, vous devez tenir compte des tendances, des évènements à venir, des saisons et surtout, il faudra définir l’audience cible. N’hésitez pas et découvrez nos magazines féminins pour satisfaire votre curiosité en la matière.

La recherche et l’écriture sont les étapes qui suivent. L’équipe fera des recherches pour s’assurer de la qualité ainsi que de la véracité des informations. Les journalistes et les contributeurs vont écrire les articles en suivant la charte éditoriale du magazine. Viennent ensuite la sélection des photos et la conception graphique. Cette étape est l’élément clé pour un magazine féminin. Il faut miser sur un très bon visuel. Les graphistes feront la mise en page, ajouterons des couleurs et mettront des éléments visuels, à la fois harmonieux et accrocheurs.

Avant d’entrer dans l’impression et la distribution, il est important de faire la correction et la révision pour voir que tout est en ordre. Après l’impression et la distribution auprès des kiosques, on est prêts à recevoir les commentaires ainsi que les retours d'audience.

Comment se fait la sélection de photographes pour le magazine "Elle" ?

Vous devez savoir que le magazine "Elle" fait appel à différents photographes professionnels pour les photos qui vont illustrer les articles ainsi que les couvertures. D’habitude, la sélection se fait suivant le style ainsi que l’esthétique que l’on souhaite pour chaque projet et reportage. Le magazine "Elle" fait surtout appel à des photographes de renoms ayant une expertise spécifique dans la photographie de l’univers de mode, beauté, portraits ou d’autres domaines. Le choix du photographe répond à des besoins spécifiques liés à chaque projet et surtout à la vision éditoriale du magazine.

Pourquoi les femmes apprécient le magazine "Elle" ?

Il y a plusieurs raisons qui font que les femmes aiment le magazine "Elle". D’abord, ce magazine peut être considéré comme une source d’inspiration en matière de mode, de beauté, de culture, de cuisine, mais aussi pour la vie professionnelle et personnelle. Elle propose des tendances, des conseils et des astuces pour aider les femmes à être bien dans leurs peaux et s’épanouir dans différents domaines de leurs vies.

Le magazine "Elle" traite différents types de sujets qui intéressent les femmes. Des exemples de sujets pertinentes pour les femmes modernes et qui y sont abordés sont : la sexualité, la santé mentale et physique, l’égalité de sexes, la diversité, etc. Le magazine s’adresse à une large audience de femme et reflète les aspirations et les préoccupations de chaque femme contemporaine.