Les thèmes photographiques

Réalisation d'un portrait photo

Photo Lin Zhipeng alias 223 - Lin Zhipeng alias 223 "Le portrait est le type de photographie qui est l'un des plus facile, techniquement, à réaliser selon son goût car il est possible de visualiser l'image désirée bien avant que le modèle soit en place et ainsi de préparer calmement la séance de pose afin de ne plus avoir à fixer son attention, au moment du shooting, que sur le modèle lui même"

La photo est en noir et blanc mais rien n'interdit de la réaliser en couleurs à condition qu'elle tende vers un monochrome à nuances car, à mon avis, ce type de lumière ne s'accorde pas à une débauche de couleurs.

