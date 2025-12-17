ACDSee 2026, plus pour Windows que pour Mac
Par Rémy Pilliard
30 ans après ses débuts au service des photographes pour gérer leurs images, ACDSee propose sa version 2026 assistée par l’IA
Un flux de photos numérique toujours plus conséquent
Lorsqu’on parle de photo numérique et des innombrables clichés qu’on peut désormais facilement réaliser, le post-traitement qui consiste à les reprendre de l’appareil pour les stocker sur son ordinateur devient vite un casse-tête. Il ne suffit pas de faire des photos et de les garder, mais encore faut-il pouvoir facilement gérer cette quantité d’images. Cela demande pas mal de travail pour, ensuite, les utiliser, montrer, imprimer ou diffuser sans trop de problème. Et c’est là qu’il faut faire intervenir des programmes sur l’ordinateur. Les premiers noms qui viennent à l’esprit sont Photoshop et Lightroom d’Adobe. Mais ce sont devenus des « usines à gaz » avec plein de fonction que la plupart des photographes n’utiliseront jamais ou sont trop sophistiquées pour un usage occasionnel et surtout d’un prix trop conséquent par rapport à l’usage souhaité. C’est la raison pour laquelle, de nombreux concurrents se sont lancés dans des propositions plus proche de l’utilisateur moyen, tout en restant au niveau des professionnels de la photo.
Xn View, un des nombreux petits softs, concurrent, pour gérer son stock d’image et même plus
ACDSee 2026 : une version Windows avec édition et une version Mac axée sur la gestion
Parmi les très nombreux concurrents qui affichent leurs prétentions face à Adobe, certains ont commencé il y a 30 ans déjà. C’est le cas d’ACDSee qui présente, depuis peu, sa nouvelle mouture 2026. D’abord basé sur la gestion et le premier traitement des photos numériques, le logiciel s’est rapidement développé en suivant l’expansion de tous ses autres concurrents. Au début, il se rangeait dans la catégorie des sharewares (pour ceux qui s’en souviennent), du même calibre que Xn View ou Irfan View. Tous ont évolué pour prétendre rivaliser avec Adobe. La plupart, proposent d’ailleurs les mêmes fonctions pour les adeptes du système Windows comme pour ceux orientés Mac. Bizarrement, sauf ACDSee qui fait l’impasse sur la fonction d’édition dans son logiciel dédié aux utilisateurs Apple.
La version Mac26 d’ACDSee propose l’IA pour aider à gérer, développer et retoucher ses images, mais pas à les éditer.
La version Windows d’ACDSee2026, avec édition, est orientée vers le travail simplifié
Parmi les grosses différences entre la version Mac et la version Windows, on remarque la présence d’un onglet supplémentaire sur celle destinée aux utilisateurs de PC. Il s’intitule « éditer » et permet de faire passablement de modification, d’utiliser des filtres, de redimensionner les images, de traiter le bruit et la netteté, etc. Tout cela, un peu plus intuitivement que beaucoup de ses concurrents. Là où il faut disposer de certaines connaissances spécifiques à la photo, ACDSee propose soit d’y aller par étapes, soit de mettre en œuvre l’IA pour vous faire des suggestions de modification. Certes, d’autres le font aussi mais l’IA d’ACDSee se montre plus facile à maîtriser par celui dont l’image numérique n’est pas la plus évidente des matières à travailler. Un exemple parmi d’autre, le recadrage ou le redimensionnement affiche automatiquement le pourcentage rogné autour du cadre lors du déplacement des poignées. C’est facile à comprendre et très intuitif.
L’édition assistée d’ACDSee comporte des éléments intuitifs.
ACDSee2026, un cadeau de Noël pour les photographes tant débutants que chevronnés
En conclusion, ACDSee, dans son évolution, a su maintenir un niveau d’utilisation qui soit à la fois performant pour les utilisateurs assidus et rompus aux nécessités complexes de la photo numérique, tout en restant assez simple pour ceux qui ne maîtrisent pas toutes les subtilités techniques qui lui sont liées. Le gestionnaire, assisté par l’IA est très performant et permet de se départir de nombreuses tâches rébarbatives de classement et de tri. Les utilisateurs de Mac regretteront peut-être le manque d’édition mais la plupart des appareils de photos modernes proposent des logiciels spécifiques à leur marque qui permettent de s’en passer.
