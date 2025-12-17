J'ai testé pour vous

ACDSee 2026, plus pour Windows que pour Mac

acdsee2026 ACDSee 2026, plus pour Windows que pour Mac

Par Rémy Pilliard

30 ans après ses débuts au service des photographes pour gérer leurs images, ACDSee propose sa version 2026 assistée par l’IA

Un flux de photos numérique toujours plus conséquent

Lorsqu’on parle de photo numérique et des innombrables clichés qu’on peut désormais facilement réaliser, le post-traitement qui consiste à les reprendre de l’appareil pour les stocker sur son ordinateur devient vite un casse-tête. Il ne suffit pas de faire des photos et de les garder, mais encore faut-il pouvoir facilement gérer cette quantité d’images. Cela demande pas mal de travail pour, ensuite, les utiliser, montrer, imprimer ou diffuser sans trop de problème. Et c’est là qu’il faut faire intervenir des programmes sur l’ordinateur. Les premiers noms qui viennent à l’esprit sont Photoshop et Lightroom d’Adobe. Mais ce sont devenus des « usines à gaz » avec plein de fonction que la plupart des photographes n’utiliseront jamais ou sont trop sophistiquées pour un usage occasionnel et surtout d’un prix trop conséquent par rapport à l’usage souhaité. C’est la raison pour laquelle, de nombreux concurrents se sont lancés dans des propositions plus proche de l’utilisateur moyen, tout en restant au niveau des professionnels de la photo.

acdsee2026

Xn View, un des nombreux petits softs, concurrent, pour gérer son stock d’image et même plus

ACDSee 2026 : une version Windows avec édition et une version Mac axée sur la gestion

Parmi les très nombreux concurrents qui affichent leurs prétentions face à Adobe, certains ont commencé il y a 30 ans déjà. C’est le cas d’ACDSee qui présente, depuis peu, sa nouvelle mouture 2026. D’abord basé sur la gestion et le premier traitement des photos numériques, le logiciel s’est rapidement développé en suivant l’expansion de tous ses autres concurrents. Au début, il se rangeait dans la catégorie des sharewares (pour ceux qui s’en souviennent), du même calibre que Xn View ou Irfan View. Tous ont évolué pour prétendre rivaliser avec Adobe. La plupart, proposent d’ailleurs les mêmes fonctions pour les adeptes du système Windows comme pour ceux orientés Mac. Bizarrement, sauf ACDSee qui fait l’impasse sur la fonction d’édition dans son logiciel dédié aux utilisateurs Apple.