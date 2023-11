Nous sommes allés

Au Louvre, avec Robert Polidori

Quand je prends des photos I feel no pain

Par Mona Brizaud--Foray

Robert Polidori Louvre - Photo Mona Brizaud Foray

Robert Polidori, considéré comme le photographe du temps, a transporté sa vie, sa caméra (puis son appareil photo) entre Amérique du Nord et Europe et vit désormais à Ojai en Californie.

A l’occasion de l’installation de l’exposition Naples à Paris, le Louvre a invité le photographe à capturer l’installation des œuvres dans la grande galerie du musée. Les meilleurs clichés ont été répertoriés dans l’ouvrage Au Louvre. On y découvre une nouvelle facette du lieu mettant en lumières les dizaines d’hommes et de femmes ayant travaillé pour que cette exposition voit le jour et surtout le public.

Cet ouvrage a été présenté lors d’une conversation ce vendredi 10 novembre 2023 entre Robert Polidori et Sébastien Allard, directeur du département des peintures du musée du Louvre qui a supervisé la conception du recueil. Cet échange a abordé les difficultés à la conception de l’ouvrage mais aussi les jolis souvenirs partagés.

Nous avons pu apprendre à connaître Robert Polidori et son caractère spontané et authentique. Il nous a parlé à coeur ouvert “quand je prends des photos I feel no pain” sont ces mots. Il semble disparaître lorsqu’il déclenche son appareil. D’ailleurs, il dit faire partie des photographes qui captent ce qu’il y a derrière l’objectif et non de ceux qui reconstruisent la réalité, il reçoit l’image plutôt que de la générer. Il essaie d’oublier son ego pour photographier avec le plus de justesse possible.

Liens/Infos :

http://www.robertpolidori.com/

https://www.louvre.fr/en-ce-moment/vie-du-musee/la-grande-galerie-dans-l-objectif-de-polidori

Livre :

Au Louvre. Robert Polidori, sous la direction de Sébastien Allard, coédition musée du Louvre/Rizzoli Electa, 104p., 49€, versions française et anglaise

Crédits Photo :

Photo 1 : Mona Brizaud Foray

Photo 2 : © Robert Polidori, Au Louvre, p. 24 -25

Auteur de l'article :

Mona Brizaud Foray

https://www.instagram.com/mona.bf.photos/