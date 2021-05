Quyên Ngo-Dinh-Phu

Quelle a été votre première rencontre avec la photographie ?:

En 1974, je venais d'acheter mon 1er appareil un Zénith E ! Je suis tombé en pleine nuit en rentrant chez moi, sur un accident d'un camion couché au milieu des champs de la Beauce. Plusieurs voitures de gendarmes étaient là. J'ai tout de suite pensé au nouveau journal qui venait d'être créé à Chartres (28) : Beauce Matin. J'ai lu le mode d'emploi dans le coffre de ma voiture, et mis ma 1ère pellicule dans le boitier. J'ai demandé aux gendarmes d'éclairer la scène avec 2 voitures, appuyé sur le toit de la mienne, j'ai vidé la pellicule. A l'aube le lendemain, j'ai été au journal avec ma bobine. Attente du développement, mes photos n'étaient pas excellentes, mais j'ai fait la une du journal et une brève dans le Parisien Libéré. Ensuite j'ai tracé mon chemin.

Quel a été votre parcours pour devenir photographe ?:

Photographe pigiste à Beauce Matin pendant 2 ans. Ensuite interruption de quelques années, Puis photographe indépendant pour divers journaux avant de rejoindre le staff de l'agence Jimagine à Grenoble en 1980, puis Médialp (Grenoble) en 1983. J'ai pris la direction de Médialp en 1987 et je l'ai achetée en 1996 pour lui donner une envergure nationale et plus sous la marque Francedias.com. Ce fut pour moi l'occasion de toucher tous les domaines de la photo, de la mode aux sports en passant par la recherche, la gastronomie, le tourisme... Depuis 2007 je me suis installé en Bretagne à Paimpol où j'ai ouvert ma galerie et créé ma maison d'édition.

Comment vous définissez-vous en tant que photographe et avez-vous un thème de prédilection ?:

J'étais un photographe polyvalent, aujourd'hui je me consacre uniquement à ma photographie qui peut être diverse suivant mes humeurs. Beaucoup de paysages marins, de nature, d'interprétations, mais aussi le Vietnam.

Quels sont les photographes qui vous ont inspiré ?:

Jeanloup Sieff, Helmut Newton, Cartier Bresson, Peter Beard, Roberto Neumiller, Attar Abbas, Nick Ut, Robert Cappa, Michel Thersiquel

Parmi toutes les images que vous avez réalisées, quelle est votre photo préférée et pourquoi?:

C'est une photo réalisée en 1989 au sud Vietnam à la frontière avec le Cambodge. La tension était vive entre ces 2 pays. Il m'a fallu parlementer pendant de longues minutes avec l'aide de mon guide pour réunir les gardes frontières des deux pays au milieu du pont de chaque côte de la ligne frontière pour faire une bobine. Sur la route du retour à Saïgon, j'ai réfléchi, je ne voulais pas causer de torts à ces militaires frères-ennemis. J'ai ouvert mon boitier et j'ai exposé mon film à la lumière. J'étais certain alors que personne ne pourrait voir et utiliser ces photos. Souvenir encore vif dans ma mémoire de longues années après.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite devenir photographe pro ?:

La photographie est comme toute chose, il faut un apprentissage dans le temps, elle demande une culture de l'image et une curiosité de chaque instant, mais avant tout, elle demande de l'honnêteté avec soi-même. C'est à dire être intransigeant, ne pas se suffire d'une photo que l'on n'a pas sentie, ne pas se suffire des logiciels (outils magiques) et avant tout, ne pas oublier que la photo est l'instant d'une rencontre avec l'Autre, qu'il soit personnage, objet, animal, ou un simple boulon.

Avez-vous un projet en cours ou à venir dont vous souhaitez nous parler ?:

Toujours la découverte du Vietnam et l'interprétation de plus en plus personnelle de paysage avec un début de travail sur un dialogue entre la Bretagne et le Vietnam.

La photo que je vous adresse à pour titre : " Après des années de confinement et de mutation, il est le dernier à surveiller la lande" photo réalisée lors du confinement de novembre 2020.

CONTACT AUTEUR

Site Internet : www.quyen-photo.fr et www.vietnam-passion.fr