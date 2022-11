Par : Jean-Claude Barousse

LA PAROLE EST AUX MURS

Vous aimez le street-art ? Voici un livre qui devrait vous plaire. Mais attention, pas n’importe quel art des rues. Pas celui qui se fait, souvent très artistiquement, à l’aide de pochoirs. Ce ne sont pas non plus des tags à proprement parlé. Mais, le photographe a saisi, avec talent, les écrits sur les murs. Il n’a cessé de les photographier sur près de 52 ans (1970 – 2022). il a arpenté les rues de beaucoup de villes. Et, bien servi par un auteur à textes, courts mais précis, de ce long travail est sorti un beau livre, original. Il mérite votre intérêt. Lisez-le avec attention. Les fêtes approchent, n’oubliez pas. 222 pages pour plus de 300 clichés, vous ne le regretterez pas !

La Parole est aux Murs

Auteur photographe : Claude Abron

Auteur des textes : Yves Uro

Éditeur : éditions du Puits Fleuri

222 pages – prix public 39€ (Isbn 9 – 782867 – 3971189)

