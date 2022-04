Pourquoi et comment faire un livre photo ?

À quoi bon un livre photo si tout est sur mon téléphone portable ou ordinateur ?

Tout d’abord, on l’entend et on le sait, le numérique a pris le dessus sur l’argentique et de manière générale sur les choses qui ne sont pas digitalisées. Plus question de parler des cassettes ni des walkmans, tout est sur le téléphone de façon plus accessible. Cela nous encourage par exemple à prendre des centaines et des centaines de photos qu’on ne regardera jamais car il ne suffit que d’un clic pour en avoir une de plus. C’est dommage, ces photos restent cachées et ne sont jamais montrées. De plus, au moindre bug informatique, c’est la panique. On peut alors solutionner ces risques et problèmes en se faisant imprimer un livre photo. On sélectionne nos meilleurs clichés, on regarde de temps en temps cette version sur du beau papier et on en profite vraiment. C’est également une bonne idée de cadeau pour une ou plusieurs personnes. Ce peut être pour les photos des dernières vacances entre amis, le dernier voyage en famille, pour voir grandir le petit nouveau du foyer, etc. Offrir un livre photo ça permet à la personne de se remémorer des bons moments, c’est un cadeau qui durera dans le temps et qui aura toujours le même effet.

De nos jours, il est aisé et peu cher d’obtenir son livre photo en guise d’album. Mais comment ?

Il existe plusieurs sites internet le permettant. On peut trouver par exemple la marque CEWE, leader européen de l’impression photo, pour s’assurer une très bonne qualité du résultat. La démarche est simple, se rendre sur le site, puis sur l’onglet qui nous concerne (il est également possible de personnaliser des objets avec des photos), on met en page comme on le souhaite, on vérifie, on commande. Quelques jours après un beau livre photo rempli de souvenirs arrive dans la boite aux lettres et ce sera un plaisir de découvrir et redécouvrir ces clichés à chaque lecture !

Auteur de l'article :

Mona Brizaud

https://www.instagram.com/mona.bf.photos/