Prendre soin de son appareil photo

Il existe de nombreux moyens de prendre soin de son appareil photo. Néanmoins, on peut être parfois un peu perdu : que doit-on faire ou ne pas faire ? Dans cet article, vous retrouverez quelques conseils simples mais essentiels pour assurer le plus longtemps possible le bon état et le bon fonctionnement de votre appareil photo.

Nous les avons classés pour vous en trois catégories : la première étant celle de l’assurance appareil photo, la deuxième celle de la gestion de l’environnement extérieur, et enfin celle du nettoyage.



1. Assurer son appareil photo

Avant toute chose, et en particulier si votre matériel photo est assez couteux, on peut privilégier l’option de l’assurance appareil photo. Ce type d’assurance protègera votre appareil photo des casses accidentelles mais aussi de potentiels vols. C’est une solution efficace qui vous assure sérénité et tranquillité d’esprit, particulièrement si vous avez une certaine tendance à être un peu maladroit ou tête en l’air.

2. Armer son appareil photo contre les dangers de l’extérieur



La première façon de prendre soin de son appareil en pratique est de le préserver de tout ce qui pourrait l’abimer.

Vous devez impérativement le protéger par exemple en vacances à la plage ; du sel, de l’eau, du sable, etc. En premier lieu, si vous êtes en bord de mer et ce régulièrement, faites attention au sel qui peut créer des corrosions. Evitez de changer d’objectif ou de batterie une fois sur place : cela empêchera que de petits résidus de sel viennent s’incruster dans le système de votre appareil. Protégez également l’objectif en remettant le cache dès que possible. Pensez à la partie électronique en rangeant votre appareil dans le sac prévu à cet effet qui a bien sûr lui-même été préservé du sable et de l’eau. Vous allez vous baigner et aucune personne de votre groupe ne reste bronzer sur la plage ? Gardez un œil sur vos affaires, les vols sont vite arrivés.

Vous avez la possibilité de protéger votre appareil de la pluie grâce à de simples petits dispositifs notamment la housse anti-pluie. De manière plus générale, préserver votre appareil de l’humidité est une chose importante pour une simple et bonne raison : l’humidité peut gravement endommager les circuits de votre appareil.

Pensez également à changer vos objectifs dans des pièces où les poussières circulent le moins possible, par exemple la salle de bain.

Enfin, il est important de protéger son appareil photo contre le froid et les changements de température qui peuvent altérer les performances de la batterie mais aussi du boitier et de l’optique de votre appareil. Evitez donc de sortir votre appareil de son sac inutilement lorsque les températures sont basses, cela prolongera l’autonomie des batteries.

3. Nettoyer son appareil photo



Le nettoyage est une étape importante pour la longévité de votre appareil photo. De ce fait, pensez à nettoyer lorsque c’est nécessaire l’objectif, le viseur et l’écran de visualisation avec un chiffon microfibre et un peu de liquide nettoyant adapté. Utilisez également un soufflet pour les petites poussières sur l’objectif. Un endroit auquel on ne pense pas assez est le contact des batteries, il est nécessaire de le nettoyer de temps à autre pour assurer son bon fonctionnement et éviter la corrosion au fil des années.

Avec ces quelques conseils, vous saurez désormais prendre soin de votre appareil photo comme un pro !

Auteur de l'article :

Mona Brizaud

https://www.instagram.com/mona.bf.photos/