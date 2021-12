Par : Jean-Claude Barousse

PHENOMENE - PORTRAITS D'AMELIE NOTHOMB

J’avais déjà eu l’occasion de vous parler de ce quasi récit photographique de l’univers d’Amélie Nothomb, célèbre écrivaine. J’avais été suffisamment enthousiasmé par les tirages reçus que je n’avais pas hésité à déroger à ma règle : faire des chroniques uniquement après avoir en mains les épreuves physiques et non numériques. Mais, franchement, le travail effectué par la photographe est tellement superbe que ne pas avoir son livre papier en mains serait une épouvantable erreur. Et bien, désormais, j’ai la chance de l’avoir. Et, sachez-le que je ne le regrette vraiment pas. En plus du beau travail, vous profiterez pleinement des textes en forme d’interviews qui vous feront connaître encore plus du personnage vedette. Et, à la qualité photographique, se rajoute celle de l’édition. Vraiment tout est mis en valeur. C’est un cadeau à faire à n’importe quel moment ; profitez-en. Ces portraits sont magnifiques et, certainement, donneront certaines idées aux photographes en herbe, voire professionnelle. Car il y a beaucoup à tirer (sans jeu de mots) de cet ouvrage. Bonne lecture, bon regard…

Phénomène

Portraits d’Amélie Nothomb

Auteure photographe : Marianne Rosenstiehl

Éditeur:Gründ

188 pages (pour presque autant de photos)

Prix public 24€95 (EAN : 9782324029622 )

