Par : Jean-Claude Barousse

LE GRAND ATLAS DES OISEAUX

Il s’agit d’un beau livre. Mais avec les éditions Glénat, nous en avons l’habitude. Un grand format, un beau papier et une belle mise en page aident fortement à apprécier ce genre de livre. Vous ne le lirez pas dans les transports tant il est lourd et encombrant. Mais bien calé dans votre fauteuil ou canapé près de la cheminée. Ce sera parfait. Quoique, si vous avez de jeunes enfants, voire ados, vous risquez fort d’avoir de la visite durant votre lecture.

Il ne s’agit pas d’un livre destiné aux photographes. Mais, sachant que nombreux d’entre-eux se posent la question de savoir quel oiseau se trouve dans leur jardin sur leur chemin lors de leur randonnée. Ou tout simplement lors de leur expédition photographique, le photographe a toujours besoin d’avoir la bonne information. Et, dans cet ouvrage, il aura la quasi certitude de trouver tout ce qu’il voudra savoir sur l’oiseau qu’il a vu et même, peut-être plus.

Pour les connaisseurs, il y a même pour chaque oiseau la bonne période pour les observer et les zones régionales où il se trouve. Une grande colonne est réservée à l’« écologie et menaces sur l’espèce ».

C'est une somme qui semble complète qui concerne 150 espèces d’oiseau. De plus, elle est accompagnée de superbes photos qui plairont, à ne pas en douter, aux petits et grands photographes voire même plus. Allez-y sans crainte, c’est un bon pas pour Agir pour la bio-diversité.

Le grand Atlas des

OISEAUX

Auteur : Guilhem Lesaffre – Ligue pour la protection des Oiseaux

Éditeur : Glénat

336 pages – Prix public 39,95€ (Isbn 978 – 2 – 344 – 05041 - 5)

