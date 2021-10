Par : Jean-Claude Barousse

PORTRAIT CORPORATE

Des livres sur l’art et la manière de faire une photo de portrait sont légions. Certains sont bons et doivent être consultés voire conservés. Ce livre est manifestement de cette catégorie avec un vrai. L’explication ligne à ligne, pas à pas de l’élaboration d’une prise de vue. Attention, pas n’importe laquelle celle que l’on pourrait dire B to B. C’est-à-dire Corporate.

Après un avant-propos et un préambule pour mettre en appétit suivent 4 chapitres déroulant chacun des phases nécessaires. Le tout formant un sommaire bien détaillé qui vous servira certainement lors de vos propres contrats. Vous verrez que tout est important. Bien sûr, c’est évident, le lieu de prises de vue, l’éclairage et les exigences du client. Cela devra être prévu en amont pour ne pas perturber la séance qui peut ne pas être aussi simple que cela.

Il me souvient d’une prise où un groupe devrait être pris. Le plus dur a été de réunir pour un temps l’ensemble de ces gens tellement importants. L’on se doutait bien que certains, une minorité toutefois, faisait tout pour faire croire le planning plus encombré que les petits copains devant être présents. Ménager les susceptibilités de chaque personne est importante pour arriver in fine à réaliser la photo qui fait ressortir la personnalité professionnelle de chacun(e).

Ce livre devrait vous aider et sans doute vous donner, vous rappeler quelques astuces bonnes à prendre.

Portrait Corporate

Auteure photographe : Milena Perdriel

Éditeur : Eyrolles

145 pages – Prix public 25€ (Isbn 978 - 2 – 416 – 00045 - 4)

