Par : Jean-Claude Barousse

IL ETAIT UNE FOIS LA NUIT

Vous avez peur de la nuit ? Non, peut-être du noir, mais de la nuit ce n’est pas possible. Regardez ces belles photos offertes dans ce beau livre d’un beau format. Vous serez émerveillé(e) comme un enfant. De magnifiques photos en grand format sont présentées avec, à chaque fois, un texte explicatif et une légende reprenant les exifs de l’image. Les photos sont souvent en double page avec un aplat qui ne nuit pas à leur qualité. C’est beau, intéressant.

Les indications vous permettent de mieux comprendre comment ont été prises les images. Un autre intérêt est l’explication des astres lumineux et malheureusement la pollution lumineuse. Mais aussi, peut-être surtout, que toutes ces photos ont été prise en France et chaque région est indiqué. Ainsi, les amateurs savent qu’il peuvent à chaque instant les reproduire avec..un peu de patience et de pratique.

A vos appareils…

Il était une fois la nuit

Auteur : Carole Rebouf

Éditeur : Salamandre

200 pages 24*32 – Prix public 39€ (Isbn 978 – 2 -88958 – 444 - 4)

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)