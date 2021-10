Par : Jean-Claude Barousse

LA PHOTO C'EST PAS SORCIER !

Voilà un livre qui en soixante-dix sept chapitres, appelés leçons, parie sur le fait qu’à sa sortie vous connaîtrez tout ce qu’il faut pour comprendre la photo.

Hé, bien, contre toute attente, je dirais non. Non car au contraire, il va beaucoup plus loin et si vous lisez bien chacun des thèmes proposés, non seulement votre connaissance théorique aura pris un autre niveau. Mais, en plus, la possibilité d’y retourner aisément vous servira à chaque fois que vous aurez un doute avant de partir, pendant vos prises et après pour savoir ce que vous pourrez obtenir de vos images de base.

Même si la partie post production est vue trop légèrement, et que dans le thème matériel photographique, j’aurais inclus les logiciels de traitement de l’image interne au boîtier ou utilisés en post-production, l’essentiel y est vraiment.

Et de toute façon, rien ne vaut la pratique. Et utilisez ce livre pour ne pas perdre trop votre temps et réaliser rapidement de bonnes photos. Et, ne boudez pas votre plaisir en gardant les photos proposées servant d’exemple. Vous voudrez sans doute faire à l’identique.

Un petit plus qui est une vraie satisfaction est de voir en légende de chacune d’entre-elles les exifs appliqués lors de la prise de vue. Si comme l’appareil photo, ce n’est pas le livre qui fait le photographe, il vous y aidera grandement…

La Photo

C’est pas sorcier

Auteur : Gérard Michel-Duthel

Éditeur: Dunod

201 pages – prix public 22€ (Isbn 978-2-10-081805-1)

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)