Imprimer ses photos : oui mais pourquoi ?

Aujourd’hui, nous prenons constamment des photos, en famille, entre amis, en voyage… Mais on ne prend plus le temps de développer ces images et quasiment toutes restent sagement dans votre galerie photo à attendre que vous daigniez y jeter un oeil. Dans cet article nous vous présentons quatre avantages du tirage photo en ligne qui vous donneront peut-être des idées pour enfin exploiter intelligemment ces disques durs pleins de photos numériques.

Tout d’abord le tirage photo c’est quoi ?

C’est tout simplement l’impression d’une photo présente sur votre ordinateur, téléphone etc. L’impression peut être en couleurs, en noir et blanc, petit ou grand format, sur support papier ou toile, etc.

Des souvenirs en version physique

Le premier avantage, et le plus évident, est l’impression de souvenirs. En imprimant une photo vous imprimez un bon souvenir, et c’est maintenant une version physique de ce dernier que vous avez entre les mains. Les photos stockées sur le téléphone sont sans nul doute des plus flatteuses mais très nombreuses et on ne les regarde pas tous les jours. L’impression des meilleurs de ces clichés vous permet de garder une trace physique, ce qui est toujours plus agréable (surtout lorsque l’un de vos disques durs de photos de vacances vous lâche sans prévenir !) que des dizaines de dossiers numériques. Vous pouvez désormais vous remémorez chaque joli voyage dès que vous passez devant la série de photos accrochées dans le salon.

Simplicité de création

Deuxièmement, le tirage photo en ligne est aujourd’hui très simple d’utilisation. Sur votre portable, votre ordinateur ou votre tablette vous pouvez faire la sélection de vos photos préférées depuis chez vous et les faire imprimer en quelques clics. Rien de plus facile ! Vous les recevrez quelques jours plus tard ; très peu d’efforts pour un super rendu.

Une infinité de possibilités !

En plus de la facilité, l’impression de photos en ligne propose beaucoup de choix. Il est possible d’imprimer sur un grand nombre de supports et d’objets différents : magnets, mugs, décorations murales, toile, papiers divers, calendriers. Cela vous permet de varier les plaisirs si le papier photo classique ne vous emballe pas plus que ça. Vous avez l’embarras du choix ! Vous pouvez également ajouter des effets sur vos photos, choisir le noir et blanc ou rogner votre cliché différemment.

Une superbe idée de cadeau

Pourquoi ne pas utiliser ces avantages à bon escient ? Ces jolis tirages peuvent être un très beau cadeau pour vos amis, vos amours, ou votre famille… C’est le cas notamment pour vos grands-parents pour qui il est toujours appréciable d’avoir des photos récentes de ses petits-enfants car ils n’y ont pas forcément facilement accès sur des appareils tels que les téléphones. Tout en sachant que, à l’heure actuelle, les prix sont vraiment corrects (et même très bas par rapport aux périodes précédentes), ce cadeau ne vous coûtera donc pas beaucoup mais apportera beaucoup à celui à qui vous l’offrirez.

En conclusion le tirage photo est une solution simple pour avoir accès régulièrement à ses meilleurs clichés sous forme de tirages papier, de toiles ou même de tasses. Tout ça pour un prix tout à fait raisonnable et une simplicité d’exécution remarquable. Si ce n’est toujours pas fait, foncez et découvrez un rendu qualitatif qui égayera chacune de vos journées !

Auteur de l'article :

Mona Brizaud

https://www.instagram.com/mona.bf.photos/