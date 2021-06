Comment être créatif en macrophotographie ? | 7 astuces

La macrophotographie est un domaine photographique qui attire toujours plus d’adeptes. Facile à pratiquer, cette discipline est fascinante. Mais elle peut parfois démoraliser. Pourquoi ? Parce que les sujets vus et revus ne suscitent plus un enthousiasme fou. La petite fleur et la petite bête ? Bof. Ils n’émerveillent plus personne. Alors, comment se renouveler et être créatif en photographie rapprochée ? Les pistes pour se remobiliser et réussir à épater la galerie.

Pourquoi faut-il être créatif en macrophotographie ?

La macrophotographie est une pratique captivante qui nous fait entrer dans un autre monde, celui de l’infiniment petit. Au sens strict, la macrophotographie, ou macro, signifie que le sujet est photographié à un grossissement de 1:1, c’est-à-dire que la taille du sujet est la même que son image sur le capteur. Ceci étant dit et pour simplifier, on utilise en général ce terme pour décrire une image qui montre un petit sujet en gros plan.

Avec la démocratisation des appareils photos numérique reflex, la photographie rapprochée, ou proxiphotographie, est devenue accessible au plus grand nombre. Les images ultra-précises de rosée sur des libellules qui paraissaient incroyables il y a quelques années foisonnent aujourd’hui sur les réseaux sociaux et sont devenues anodines. Il n’a jamais été aussi facile de photographier en plan rapproché des pistils, des coccinelles ou des araignées, et cela commence presque à lasser l’œil averti des connaisseurs avides de nouveauté.

Alors, pour se démarquer et surtout, pour réinventer sa pratique photographique, il faut proposer autre chose. Le mini monde regorge de trésors à explorer ! Et il n’est pas nécessaire de se rendre dans le plus beau jardin botanique du monde pour faire des photos qui en jettent. Être créatif et proposer un univers artistique fort sans bouger de chez soi est un challenge captivant à relever pour tout photographe passionné.

Les 7 secrets pour réussir une photographie rapprochée originale

Pour se différencier des autres photographes macro, il faut proposer une démarche artistique qui sort du lot.

Mes conseils :

1. Photographiez des sujets originaux

La macro n’est pas seulement réservée à la nature et aux insectes. En panne d’idées ? Regardez bien autour de vous. Possédez-vous des instruments de musique ? Des collections singulières ? Des outils ? En fait chaque objet qui dort dans votre maison est un sujet potentiellement intéressant. Une fois que vous avez trouvé le sujet, tournez autour, trouvez un angle de vue audacieux, travaillez la profondeur de champ. Exploitez les courbes, les couleurs, les matières, la géométrie, l’abstraction, etc. L’idée est d’étonner le spectateur en lui proposant une vision inédite et mystérieuse d’objets du quotidien.

2. Variez les focales

Il n’est pas nécessaire d’investir dans un objectif macro hyper performant et hors de prix pour réussir ses clichés. Vous voulez réaliser un bokeh original ? Montez un vieil objectif sur votre boîtier à l’aide d’un adaptateur. On trouve des objectifs vintage, comme le superbe hélios 44-2 sur internet ou en brocante pour 30 €, alors pourquoi s’en priver ? Vous souhaitez maximiser le grossissement à peu de frais ? Utilisez la technique de l’objectif inversé et amusez-vous à varier les distances par rapport au sujet. Cette technique très intuitive et ludique offre des résultats spectaculaires.

3. Travaillez sur des séries

Faites des photographies narratives et plus seulement descriptives. Racontez des histoires, créez une atmosphère, suivez un fil conducteur pour composer une série cohérente. Pour cela, optez pour un angle de vue particulier, un choix de couleur, un cadrage spécifique ou encore un post-traitement efficace et affirmé.

4. Coupez le sujet

Choisir de montrer une vue partielle du sujet manifeste votre intention en tant que photographe. Que voulez-vous dire exactement, et pourquoi ? En mettant votre sujet hors contexte et en osant trancher, votre image se révélera plus personnelle et plus dynamique.

5. Exploitez les petits défauts

Le flare, le flou, ou encore les petites déformations ne sont pas les ennemis systématiques du photographe. Ne pensez surtout pas qu’une image très aboutie techniquement provoque systématiquement l’émotion. Le succès des images au style vintage, polaroid ou holga, imparfaites et pourtant si attachantes, nous prouve bien le contraire. Le tout est d’exploiter à bon escient le défaut qui donnera du sens au message que vous voulez transmettre dans votre photo.

6. Inspirez-vous de photographes qui vous touchent

Surfer régulièrement sur les sites des pros de la macrophotographie ne doit pas vous faire culpabiliser. Au contraire, se nourrir régulièrement du talent des autres amène à réfléchir sur sa propre démarche photographique : vers quels sujets suis-je le plus attiré ? Comment puis-je donner à mes photos cette atmosphère poétique qui me plaît tant ? Il n’est pas question ici de copier, mais de développer son propre univers en s’inspirant de ceux qui nous font vibrer.

7. Prenez le temps de rêver !

Qui est capable de proposer des images créatives tous les jours ? Personne ! Prendre le temps de recharger son potentiel créatif est indispensable pour faire de bonnes photographies, en photo classique comme en photographie rapprochée. Vous êtes en panne d’inspiration ? Pas de panique. Délaissez votre appareil quelques semaines et laissez votre esprit divaguer. Lisez, faites une balade, écoutez de la musique, détendez-vous et arrêtez de vous mettre la pression. Vous verrez que de nouvelles idées émergeront peu à peu au gré de vos nouvelles découvertes.

La macrophotographie créative et artistique n’a plus de secret pour vous !

Je viens de lister ici quelques astuces pour booster votre potentiel créatif en macrophotographie et proxiphotographie numériques. Et j’en ajouterai ici une dernière : oubliez les likes et les followers et faites des photos pour vous. Un seul mot d’ordre : Faites-vous plaisir. Votre pratique photographique ne s’en portera que mieux, et vous aussi !

Bonnes photos à tous !

Auteur : BORDET Christelle

Site Internet : https://christellebordet91.wixsite.com/photographies