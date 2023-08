France, entre béton et beauté





Par Mona Brizaud--Foray

France, entre béton et beauté

On observe, en France et dans le monde, ce qu’on appelle la bétonisation. La nature est de moins en moins présente et enterrée sous le béton. Cela crée de nombreuses problématiques ; le risque d’inondation est plus élevé, certains écosystèmes sont détruits, la planète se réchauffe car le sol bétonné ne peut plus absorber le CO2… En bref, c’est une vraie problématique. C’est pourquoi la France a posé un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) à l’horizon de 2050. Le principe : utiliser les espaces vacants déjà bétonnés plutôt que ceux qui ne le sont pas, construire seulement quand c’est nécessaire, ou en dernier recours rendre à la nature ce qu’on lui prend en renaturant des espaces auparavant artificialisés.

Je suis partie, à 16 ans, en tour de France étudier et photographier cette bétonisation. Je suis partie seule, durant un peu plus d’un mois. Telles étaient les conditions de la bourse Zellidja que j’ai obtenue. Cette dernière propose des bourses jusqu’à 900€ aux jeunes de minimum 16 ans qui souhaitent partir un mois ou plus, seul, en France où à l’étranger, étudier un sujet qui leur parle.

Ma première destination était Paris, c’est à la capitale que j’ai pu prendre les clichés illustrant le mieux la bétonisation.

J’ai continué mon voyage vers La Rochelle, un peu plus paisible et reposant.

Puis, je suis allé faire un tour à Royan et ai découvert ses petits villages environnants.

J’ai dit au revoir à la brise marine et suis allé découvrir Toulouse, qui s’est avérée être ma ville coup de cœur.

Et finalement, j’ai terminé cette aventure au soleil, avec Bandol, une commune proche de Marseille.

Pendant ce voyage je me suis posé une principale question : peut-on qualifier le béton de beau ? Dans une société où l’esthétique prend parfois le dessus sur la moralité, j’ai tenté de réfléchir sur le poids de la beauté face au poids des valeurs.

Plus d'infos sur la bouse Zellidja

www.zellidja.com

Auteur de l'article et des photos:

Mona Brizaud Foray

https://www.instagram.com/mona.bf.photos/