Par : Jean-Claude Barousse

Les secrets de L’ASTROPHOTO (2ème édition)

A priori, nous avons affaire à un inconditionnel d’une certaine marque de boîtier célèbre. Mais la technique déployée dans ce livre et les objectifs et accessoires utilisés ne devraient pas forcément exclure plus son concurrent direct d’une autre marque au moins aussi connue. Et, l’avantage du livre en grand format nous permet de fortement apprécier les photos données. Et c’est braiment un plaisir que de les regarder. Mordu(e)s ou futur(e)s ne vous inquiétez pas, ce livre fait la part belle à cette technique photographique y compris sur le terrain ou en labo numérique. D’ailleurs, et à propos, nous avons une belle utilisation, obligatoire pour le genre, de la fusion d’images pour en avoir une de bien exposée. Et, au hasard de ma lecture j’aime cette phrase à propos du format Raw « Encore une fois, vous pourrez de toute façon retravailler la balance des blancs a posteriori… travaillez plutôt le cadrage et la composition ». Alors, allez-y, n’hésitez pas !!!

PHOTOGRAPHIER LE CIEL NOCTURNE

Auteur Photographe : Adam Woodworth

Éditeur ; Eyrolles

207 ‘belles) pages – Prix public 28€ (Isbn 978 – 2 - 416 – 00173 - 4)

