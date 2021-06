Par : Jean-Claude Barousse

Écoutez, ou plutôt lisez. Mon premier regard sur ce livre n’est pas du tout objectif. La photo en première de couverture (elle se retrouve au chapitre 3 Photo de rue à l’instant de l’explication de l’attente du bon moment pour déclencher) me va droit à ma façon de voir les choses et ne peut qu’influencer ma subjectivité. Par contre si j’aime bien la photo instantanée et/ou créative, j’ai parfois bien du mal avec la photo conceptuelle même si le chapitre qui y ait consacré vaut largement le détour de commencer par la fin de ces bonnes pages. En fait, la lecture de ce livre a pour seul but, non pas de vous dire comment photographier, mais tout simplement vous faire réfléchir sur la nature des photos prises et le ressenti qui peut s’en dégager. Alors, j’avoue avoir bien apprécié la partie sur le cadrage photographie en pratique de paysage. Mettez-vous sans hésitation en possession de cet ouvrage. À coup sûr vous en tirerez quelque chose pour vos futures images noir et blanc ou couleurs. Je conseille vivement même s’il y a beaucoup de textes...

Acquérir une culture photo

Auteurs : Jean-Christophe Béchet – Samuel Decklerck

Éditeur : Eyrolles

199 pages

Prix public 28€

Isbn 978-2-416-00093-5

