Par : Jean-Claude Barousse

Drone DR Power Gps

Je viens de recevoir ce qui pourrait être mon cadeau de Noël...en test. Un gros paquet carton m’est livré contenant une bien plus petite boîte. Heureusement, je m’inquiétais de son contenu. Au moins l’emballage aura-t-il protégé, sans doute efficacement, le ramage à l’intérieur. Et c’est tant mieux. La deuxième boîte ouverte révèle l’objet. Tout noir il est, des hélices à la petite caméra en webcam. Tout beau il est. J’ai hâte de l’essayer. Mais si le temps ne s’y prête pas trop, je sais que j’aurais tout le temps grâce au confinement. Mais l’essai se fera in situ, c’est peut-être mieux pour un début ; il faut dire que j’ai un jardin...

Mais revenons à l’essentiel du moment. L’engin est livré prêt à monter. Je vous rassure rien de difficile. Il faudra fixer les 4 hélices composée de 4 pâles chacune (un jeu complet est de réserve au cas où), monter la webcam et la batterie chargée. Attention aux grosses pattes car les différents éléments sont plutôt très petits. Mais, en définitive avec un peu de patience, vous monterez le tout assez rapidement. Cadeau supplémentaire : une deuxième batterie fait partie du lot. Si la première déjà installée sur le drone est chargée, il faut le faire pour la deuxième. Ce qui vous permettra de bénéficier de deux fois 27 mn de vol, pas mal du tout.

Le premier essai de vol se fait facilement après une très courte prise en main. Allez et venir en extérieur d’une table à une autre – décollage, hauteur 3 mètres, parcours 25 mètres et atterrissage – se fait rapidement. Mais, il faut que je vous dise avoir tout de même réussi à faire chuter ce drone, le faire heurter contre un petit arbre japonais traînant sur une table. Le petit arbre a eu mal, mais jamais l’engin ; un autre bon point.

Un petit bémol. Le mode d’emploi est bien trop succinct, mais à l’identique de ce qui se fait, hélas maintenant ! J’ai vraiment eu de la peine à configurer l’appli sur mon smartphone – téléchargeable sur le site gratuitement. Dommage, car elle permet, entre autres de savoir ce que l’on prend effectivement en photo ou ce que l’on filme – Oui, les deux sont possibles et ouvrent le champ des..possibles !!! Mais, j’ai ainsi pu tester leur service après-vente – par téléphone, cela semble plus facile et rapide que par courriel ou via la page Facebook. Nickel, ils ont tout fait pour que je puisse manipuler correctement cette machine qui me passionne de plus en plus.

Faites attention, si vous voulez prendre une photo ou un film (par tranche de 2mn), soit vous le faîtes via l’appli qui enregistrera directement sur votre smartphone soit via une mini carte SD insérée dans la caméra du drone. Cette dernière n’est pas fournie ainsi que le lecteur. Les effets du grand angle donnent d’étranges images si vous n’êtes pas à la bonne distance de votre sujet. Autre chose à savoir, la mauvaise qualité de l’objectif dont est doté la WebCam ne peut vous laisser espérer une utilisation professionnelle voire même en amateur éclairé. Mais, pour un sage récréatif cela peut faire un cadeau de fêtes de fin d’année, justement ces dernières arrivent.

D’autant plus que l’offre est dotée d’un casque virtuel. En fait de virtuel, il vous faut intégrer votre smartphone à l’intérieur et vous avez son image intégrale plein les yeux. Cela fait tout de même sacrément illusion. Attention, cependant, vérifiez que le taille de votre portable soit compatible car il n’y a vraiment pas beaucoup de place…

Un deuxième bémol : il est vraiment difficile de faire communiquer l’appli pour un vol simulé. Cela semble plus à de bricolage. Mais, il est vrai qu’étant donné le prix, difficile néanmoins, de vouloir plus !!!

Drone DR Power Gps – Prix public 149,99€ livré avec deux batteries et casque « virtuel ».

L’appli est téléchargeable https://www.pnj.fr/boutique/categorie/drones/

Dernière minute :

15 % de réduction valable sur tous les drones PNJ avec le code « EXCLUWEBPNJ »

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)