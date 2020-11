Par : Jean-Claude Barousse

Léman Bien plus qu'un lac

Vous en avez désormais l’habitude. Les éditions Glénat vous propose toujours de très beaux livres qui ne dépailleront pas dans votre bibliothèque. Et il se pourrait bien qu’il fasse la joie de l’un de vos proches en cadeau de fin d’année.

Léman, bien plus qu’un lac n’échappe pas la règle. Le grand format adopté autorise une vison large des belles photographies proposées parfois en double page. Mais, si certaines ont déjà un esprit connu, continuez l’aventure en entrant dans les coulisses de ce qui fait ce lac : des machines, des hommes et femmes. Les noms de ces personnes que l’on devine hautes en couleurs bien que les photographies sont de parti pris Noir et blanc. Vous prendrez ainsi connaissances de celles et ceux qui font et vivent du lac et aussi de puissants paysages que vous n’avez pas vu de votre regard de passage.

Et surtout, prenez le temps de la lecture des textes accompagnant ce beau livre. En vous aidant de la carte en fin, vous pourrez reproduire le chemin des photographes et, pourquoi pas, tenter en faire autant ?

Auteur : Blaise hofmann

Photographes : Claude Dussez / Vincent Guignet

Éditeur : Glénat

240 pages

Prix public 39,50€

ISBN 978-2-344-03878-9

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)