Par : Jean-Claude Barousse

HDR Instant

Qui n’a pas rêvé d’obtenir une bonne photo à partir d’une séquence filmée ? Certains photographes en particulier seraient sans doute intéressés. L’on peut imaginer que le travail post production en serait amélioré au niveau du temps. Et puisque désormais les vidéos 4K, voire plus ont envahi nos boîtiers ce serait un juste retour des choses. Bien sûr, internet fourmille de logiciel ou appli du genre. Mais, lequel d’entre-eux devient à la demande un plug-in de votre logiciel de traitement de l’image Lightroom ?

Et bien cela est désormais possible avec HdrInstant. Il se propose directement à partir de LR de vous donner le choix d’une série d’image pour la transformer en une photo originale Hdr. Vous pouvez la traiter directement via ce logiciel et par la suite utiliser comme à votre habitude LR pour les finitions, les métadonnées et éditions. Qu’en pensez-vous ? Comme un test en réel est la meilleure chose qui soit, via le site vous téléchargez la version d’essai sans durée limite ; simplement un filigrane apparaîtra sur le résultat. Mais pour une centaine d’euros, vous pouvez acquérir ce petit logiciel ad mortem. De plus, et c’est bien là notre intérêt à nous photographe. Si vous utilisez Lightroom, vous pouvez installer le plugin HdrInstant automatiquement dans vos modules externes.

Le principe : vous chargez votre film dans LR, puis vous ouvrez votre plugin HdrIsntant. Vous choisissez votre séquence d‘images que vous transformerez en une seule image Hdr. Le logiciel s’occupe de tout, pratique pour la sélection. Mais vous voudrez certainement traiter vous-même le maping de votre image. Bien que j’ai eu une erreur du logiciel chargé, j’ai pu récupérer l’image déjà sauvegardée et la travailler en conséquence. Très sincèrement, le process est simple même si l’interface est en anglais – le support n’a pas daigné répondre à mon étonnement alors que j’avais bien signifié Français au moment de l’installation – et le bug rencontré. Mais c’est un bon début. ...

Hdr Instant logiciel de capture d’image à partir d’une vidéo

Lien période d’essai : https://hdrinstant.com/fr/version-dessai/

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)