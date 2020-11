Par : Jean-Claude Barousse

Enfants Moines

Je reçois un livre noir. Je ne sais ce qui retient mon regard, le titre «Enfants Moines», les belles images des première et quatrième couverture ou tout simplement la qualité de l’édition ?

Sans doute, beaucoup des trois.

Mais, tout de même, à vrai dire, la force tranquille qui ressort des photographie est très prégnante. Et j’avoue que j’ai un vrai plaisir à me plonger dans une lecture de regard de ces clichés de ces gamins qui deviennent, quasi du jour au lendemain, moines tibétains.

Pourtant, lorsque, au hasard, comme à mon habitude, je tombe sur une page indiquant que dès leur plus jeune âge, des enfants sont pris en monastère où ils devront observer deux cents cinquante-trois règles. Dont sans doute la première ne plus savoir qui il est puisque dès son arrivée, on lui rase les cheveux, il revêt une tenue religieuse et surtout il change de nom. Je me dis que dans ces règles il ne doit pas trop y avoir celle de vivre son enfance, tout d’abord, puis sa jeunesse.

Mais bon sang que ce livre est intéressant. Qu’il est poignant. Il faut le savoir, encore à nos temps modernes, d’autres enferment au nom de… C’est la vérité grave, en noir et blanc d’une vie ailleurs pourtant si proche. Sûr, que quel que soit votre regard, votre goût de la lecture, ce livre retiendra votre attention.

Auteure : Isabelle Garcia-Chopin

Éditeur : Glénat

190 pages

Prix public 25€

IDBN 978-2-344-04446-9

