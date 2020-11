Par : Jean-Claude Barousse

Le Regard en Noir et Blanc

Un livre sur le Noir et Blanc au jour de la couleur dans tous les sens voire exacerbée par le Hdr, bof…

Mais en ouverture aléatoire, d’une page, j’ai la surprise de tomber sur une image fortement contrastée. Cela donne une belle photo où seuls existent des noirs et blancs bien définis sans détails inutiles. Et, je dois l’avouer, l’ensemble est à l’avenant.

De belles images sont exposées dont vous pourrez reproduire à l’envie tant les explications données sont simples et certainement à la portée de tous.

Mais au-delà, ce la vous donnera des idées pour vous préparer à de bonnes séries photographiques. Peut-être un regret, un chapitre bien maigre pour traiter du traitement de l’image en post production d’autant plus qu’il est appelé retouches photos.

Mais ne chipotons pas puisque l’essentiel y est : développez votre sens artistique en lisant ce livre à mettre entre toutes les mains des photographes en herbe ou chevronnés.

Auteure : Anne-Laure Jacquart

Éditeur : Eyrolles

182 pages

Prix public 26€

ISBN 978-2-212-67959-5

