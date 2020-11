Par : Jean-Claude Barousse

Forêts sauvages

Je ne sais pas si c’est le choc des photos ou le beau format qui nous donne l’impression d’être immergés dans ces forêts immenses. Mais c’est vraiment vivant, les images parlent d’elles-mêmes.

Du coup, les textes qui défilent au fur et à mesure des pages pourraient être de trop, Mais, surtout, vous n’être pas obligés de prendre le chemin de mon regard. D’autant plus que j’avoue aimer savoir où me situer et être ravi d’apprendre que, par exemple, cette larve a besoin des bois morts pour se développer à l’unisson de toute une vie faisant partie de la grande chaîne des espèces.

Qu’elles soient d’animal, végétal ou les deux, les photos proposées sont superbes et l’on se surprend aisément à regretter ne pas les avoir saisies soi-même. Comme toujours, les éditions Glénat servent à merveille le travail des auteurs par de beaux livres que l’on a plaisir à feuilleter et/ou à offrir !!

Superbe, vraiment

Forêts sauvages

Auteur : Annick Schniteler pour les textes / Biosphotos pour les photos

Éditeur : Glénat

192 pages (index compris)

Prix public 39,50 €

ISBN 978-2-344-04364-4

