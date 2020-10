L'oeil de Reza

Par : Jean-Claude Barousse

Reza photographe engagé nous propose cet ouvrage bien accompagné par deux femmes ayant connaissance de cet art et sachant le mettre en valeur. Et, grâce à l’attention portée par l’éditeur, ce livre fera certainement partie de ceux que l’on conserve, que l’on met en bibliothèque pour le déguster à nouveau par la suite.

Les images sont belles, sont fortes. D’autant plus intéressantes, touchantes, qu’elles proviennent de lieux, de situations que, généralement, nous ne sommes pas amenés à rencontrer. Ce qui, déjà, fait tout l’intérêt de ce livre. Mais, en plus, comme une cerise sur le gâteau, Reza nous explique, clairement, simplement, le pourquoi et le comment de ses images.

A la lecture, vous comprendrez, intégrerez un peu plus, la nécessité d’être toujours en alerte photographique lorsque vous quittez le confort de chez vous. Et, si vous vous persuadez que même à deux au-dehors certaines situations, conditions environnementales peuvent donner prétexte à de bonnes photos, vous aurez alors compris la leçon. Bonne lecture et bonnes photographies.

Auteur : Florence At, Rachel Deghati, Reza

Editeur : Dunod

168 bonnes pages et photos

Prix 29€

ISBN 978-2-10-078813-2

