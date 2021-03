J'ai testé pour vous Luminar AI - Update 2

Par Rémy Pilliard

Il n’y a pas si longtemps, seul Photoshop permettait de transformer ses photos en œuvre d’art. Mais les choses évoluent et de nombreux logiciels profitent de l’intelligence artificielle pour proposer leurs solutions qui permettent de transformer vos belles photos en images sublimes. Luminar AI de Skylum en est l’un d’eux et sa seconde mise à jour (Update2) fait aujourd’hui l’objet de cette présentation.



Compléter le message de l’image

On a tous de belles images auxquelles il manque un rien pour qu’elles soient super. Depuis peu, de nombreux éditeurs de logiciels de traitement d’images proposent des solutions pour embellir nos clichés. Rivalisant avec les ténors d’Adobe, ils ont gentiment grignoté leur place au soleil au point qu’il devient difficile de se décider pour un nom en particulier. D’autant plus que chacun propose des fonctions de plus en plus performantes et faciles à utiliser. Certes, dans la mise en œuvre de l’application et le travail sur l’ordinateur, il faut parfois s’adapter à de nouveaux modes de fonctionnements. Comme c’est le cas pour le logiciel LuminarAI édité par Skylum mais de nombreux didacticiels en ligne facilitent l’apprentissage. Avec leur slogan « Powerfull doesn’t mean complex - Puissant ne veut pas dire compliqué » voici un outil de retouche destiné aussi bien aux pros aguerris qu’à l’amateur passionné.

Partant d’une image sans fond, en quelques clics dans un menu très facile à utiliser, on obtient une ou plusieurs images « améliorées » qui changent toute la perception du message qu’elles contiennent.