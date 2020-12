Comment faire une belle photo de votre bébé pour votre faire part de naissance ?

Lors d’une nouvelle naissance, évènement marquant dans une vie, on veut souvent prendre des photos pour envoyer à la famille de jolis faire parts. Cependant il n’y a pas toujours de professionnels à portée de main. Si vous êtes photographe amateur et que vous souhaitez réaliser vous-même les images, vous vous posez sans doute de nombreuses questions. « Quels sont les meilleurs angles ? Comment ne pas déranger bébé ? À quoi devrait ressembler le fond ? » Vous trouverez dans cet article certains réponses qui pourront vous aiguiller.

Où imprimez vos faire part ?

Avant de commencer il faut que vous ayez défini vos objectifs… Quand vous aurez vos photos, que ferez-vous ? Pas de panique, ce n’est pas l’étape la plus compliquée. Vous trouverez des sites d’impression absolument partout. Certains sont spécialisés dans les évènements de ce type comme le faire part naissance sur Planet-cards, ce qui vous facilite encore la tâche. Cherchez à avoir le meilleur rendu possible pour un formidable résultat et des souvenirs bien ancrés dans la mémoire.

Confort de l’enfant.

Pensez toujours au confort du bébé avant tout. Pas de lumière trop forte. Installez le si possible dans un lit, sur une couette, dans un endroit où il sera à l’aise et sans danger. La position allongée sera la plus appropriée pour les photos de nouveau-nés qui ne se tiennent pas encore. Si vous choisissez de lui mettre des vêtements prenez en priorité ceux dans lesquels il semble être confortable, sinon jouez simplement avec un drap pour le couvrir partiellement.

Le cadrage et la composition

Vous pouvez faire évidemment le cadrage que vous souhaitez, essayez jusqu’à en trouver un qui vous plait. Inspirez-vous d’autres photos de faire parts de naissance, vous trouverez beaucoup de zoom sur des détails ou de manière générale des gros plans. C’est un cadrage qui fonctionne bien sur les photos de bébés. Pensez toujours à utiliser la règle des tiers pour mettre en avant les points forts de votre image, comme par exemple les yeux de votre bébé.

Quelle ambiance créer ?

Pour la photo de votre nourrisson, vous pouvez mettre facilement en place une ambiance adéquate chez vous. Optez pour une lumière douce et un décor clair et agréable. Le décor et l’environnement dans lequel sera votre petit bambin doivent être très paisible et peuvent être conçus avec de simples et jolis draps blancs (cf. image d’illustration). Vous pouvez également placer à proximité de votre enfant une de ses peluches favorites. Afin d’obtenir une jolie lumière, privilégiez la lumière naturelle ! Une lumière artificielle pourrait déranger bébé et le rendu serait moins bon.

Quel est le meilleur moment pour photographier bébé ?

N’oubliez pas qu’il faut que l’enfant soit à l’aise et détendu pour avoir les meilleurs clichés. Favorisez le matin où les nourrissons sont généralement plus calmes et où vous obtiendrez la meilleure des lumières. Adaptez-vous au rythme de l’enfant. S’il y a un moment en particulier dans la journée où le petit est habituellement serein, sortez votre appareil photo. À la place du matin au réveil, ce peut être pendant le bain ou la sieste. Enfin n’hésitez pas à jouer et rire avec lui, il y a toutes les chances pour qu’il fasse alors le plus beau de ses sourires…

CLIC !

Vous venez d’obtenir la photo parfaite de votre bébé et un joli souvenir ! Il ne reste plus qu’à ajouter un petit texte de circonstance et envoyer l’ensemble à toute la famille !