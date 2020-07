BIOGRAPHIE

Davide Cassinari est un artiste photographe d'origine italienne installé à Paris depuis 2011.

Son parcours professionnel l'a amené à se former pendant des années comme assistant photographe dans la photo de mode et de nature morte.

Dans cet environnement très riche et exigeant, il a développé une sensibilité particulière à la lumière, à la mise en scène de l'objet et au détail.

C'est en 2013 que sa démarche artistique voit le jour, suite à un workshop sur la daguerréotypie donné par Jerry Spagnoli à Rome.

Ses outils photographiques de prédilection sont le daguerréotype, véritable objet photographique au rendu délicat, ainsi que l'interpositif transparent dont la définition offre un détail inégalable, provoquant une réflexion sur le visible, les formes de la perception et la spécificité de l’œil photographique.



Davide Cassinari s'interroge sur la spiritualité et creuse une philosophie fortement influencée par le bouddhisme et la pensée orientale.

Ses travaux gravitent autour de la perception de soi et de son environnement et du potentiel recelé dans chaque être humain.

Ses images, sur fond souvent neutre, sont épurées. Il amène ses sujets avec une franchise et une élégance qui font sa patte.

