Philippe Boyer

BIOGRAPHIE

J'ai 59 ans et suis photographe depuis mes 19 ans. J'ai commencé la photo en tant que militaire de carrière des troupes de marine. En 1982 je suis devenu pendant 3 ans photographe du régiment. Equipé de 2 boitiers Minolta XD7 argentique, le premier appareil photo au monde à avoir la double priorité vitesse ou ouverture et équipé de cellules cmos un must pour l'époque bien avant Canon et Nikon. Je réalise de la photo aérienne, photo en OPEX, photo de cérémonie, tir de missile. Puis en 85 je reviens à la vie civile où je mets en pause la photo pour gagner ma vie dans la vente (commercial) ce n'est quand 2011 que je reviens vers la photo numérique.

Je m’installe à mon compte pour faire de la photo d'entreprise et ouvre une école photo début 2020 avec un ami maitre artisan photographe. Aujourd'hui avec le virus et notre région plutôt rurale, il est trés difficile de faire son trou. Je suis équipé d'un 5DMARK 3 ET UN 7DMARK2 .peu d'objectif .un 70x200 f2.8 série L ,le dernier Tamron 24x70 f2.8 vers G2,un 150-600 Tamron v1 et un 50mm f1.8 de chez Canon. Le reste, c'est de l'équipement de studio.

CONTACT AUTEUR

https://www.boyerphotographie04.fr/