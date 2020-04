Philippe Boujassy

BIOGRAPHIE

Photographe amateur et amateur de découvertes et de voyages, j’ai une attirance particulière pour la « street photography », j’aime aussi jouer avec des reflets et les perspectives.

ACTUALITES

Les Passants

« Vous qui passez sans me voir

Sans même me dire bonsoir... »

Charles Trenet

Le Street Art, art visuel populaire et éphémère, a conquis beaucoup de quartiers de nos villes dans le monde entier depuis quelques années.

Le mouvement des passants indifférents s’inscrit dans la pose figée de ces portraits aux regards puissants.

Le moment du confinement donne une valeur supplémentaire à nos habitudes sociales et culturelles dont nous sommes privés, mais aussi permet du temps de réflexion. Ici notre rapport à la rue, cordon ombilical entre le citoyen et la société, et à toute forme d’art qui s’y trouve peut alimenter cette pensée et donner envie de regarder autrement dans un futur proche.

CONTACT AUTEUR

www.instagram.com/cinephil31