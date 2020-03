Alain de Rose

BIOGRAPHIE

Devenu photographe,j'ai eu envie de mettre dans un jardin un corps nu qui serait en harmonie dans un studio naturel.Qui mieux qu'un objectif peut capter pour l'éternité la douceur de la peau et de la sensualité qui s'en dégage,l'expression de la pose,l'érotisme du geste alors que le temps...griffe tout se qu'il touche et passe.

Mon style est celui du naturel,les arbres grandioses avec leurs racines enchevêtrées et soufrantes,torturés par les éléments,la plage et bois flottés.La photo simple et magique, forte et candide d'un taureau puissant dompté par un corps nu et sensuel .Belle corrida de l'amour sans mise à mort.

ACTUALITES

Actuellement concours de la photo de nu d'Arles et les concours de Bourgeuil,ainsi que Zurich.Je travaille uniquement le nu pour le moment ayant un modèle à demeure volontier disponible et sensuel.

CONTACT AUTEUR

https://www.alainderose.com/

Série 1 :