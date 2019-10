BIOGRAPHIE

J'ai suivi des études d'Arts plastiques qui m'ont permis de découvrir le champ des possibles dans ce domaine et j'en ai fait mon métier. Photographie et Peinture ont été les mediums que j'ai depuis lors utilisés.

Je ne privilégie aucun genre photographique. La ville, par exemple, fournit des occasions multiples dans de nombreux domaines photographiques : les architectures et leurs lignes géométriques, l'animation des rues, les murs, les personnages au gré de rencontres.

Au-delà de la vie urbaine je m'intéresse aux lieux abandonnés, usines ou anciens hôpitaux, aux textures et matières usées par le temps, mais également au paysage au sens large, à des photos plus abstraites ...

La photo crée un objet bidimensionnel - couleurs, valeurs, matières, lignes - à partir du réel vécu. Cet objet singulier permet de transfigurer cette réalité y compris dans ses aspects les plus banals. J'aborde d'autres pratiques plus plasticiennes qui me permettent d'élargir mes recherches et de me rapprocher de ma pratique picturale.

ACTUALITES

Série proposée : Noir silence Peu de lumière ici. Le noir est partout, le noir du charbon, des combustions. Le noir du temps. Alors ces photos sont sombres et noires, comme s'il fallait aller chercher ce que cache cette obscurité.

La taille des machines, leurs fonctions supposées, leur aspect métallique, monolithique permettent d'imaginer facilement le bruit qui devait régner dans ce lieu en pleine activité. Chocs, grincements, grondements du métal, cris des hommes pour tenter de se faire entendre. Les machines imposent leur rythme mais tout s'est arrêté un jour... La fumée, la poussière, la chaleur aussi ont disparu. La ville autour s'est endormie. Aujourd'hui c'est le silence qui règne.

Parution d'une de mes séries sur le site Les Numériques.com : Octobre 2019 https://www.lesnumeriques.com/photo/inspiration-photo-islande-ile-des-contrastes-par-michel-daumergue-n141663.html

Lauréat du Concours "La Lumière" organisé par Fisheye Magazine/Nikon : Octobre 2018

https://www.fisheyemagazine.fr/concours/fisheye-x-nikon-la-lumiere/

Une fois sur la page cliquez sur LAUREATS.

Deux de mes photos ont été publiées dans la revue Eurydema Ornata qui seront accompagnées de textes.

https://media.wix.com/ugd/c375a6_b3177250b8aa444b9f308279e0ea8eb8.pdf

- Prochaine expo : "Histoires de murs"- Limay, Les Réservoirs du 22 novembre au 23 décembre 2019.

- Rouxmesnil-Bouteilles (76370) : 8ème salon photographique du 4 au 13 octobre 2019.

- Saint Genest Lerpt (42530) : Festival Photos du 11 au 19 mai 2019.

- Narbonne : La Poudrière du 1 au 16 mai 2019.(Mosaïque 11+1).

- Cancale : Salle Yvain (port de la Houle) du 25 avril au 15 mai 2019.

- Pessac : 16eme salon international d'Art Photographique du 4 au 14 Décembre 2018.

- Cherbourg : Mois de la photo, du 30 Octobre au 7 Novembre 2018.

http://www.clubphotocherbourg.com/images/documents_pdf/Mois_de_la_photo/2018/CatalogueMDLP2018.pdf

- Forbach : Galerie Têt' de l'Art - Toyage - Septembre 2018.

- St Jouan des Guérets : Les Arts d'été - Août 2018.

- Noirmoutier en Ile : Les Salorges - Prix coup de coeur - Mai 2018.

- Albi : KeO Les Guetteurs - Moulins Albigeois- Octobre 2017.

https://www.guetteurs.org/keo

- Cancale : Sémaphore de la Pointe du Grouin - Juin 2017.

- Marcoussis : Médiathèque - Mars 2017.

- Strasbourg : RDVI - Janvier 2017.

http://www.rdvi.fr/catalogue-2017.html

- Limay : Les Réservoirs - Exposition avec deux autres photographes, J. Jaudeau et D. Carfantan - Avril 2016.

- Strasbourg : RDVI - Janvier 2016.

- Marcoussis : Orangerie des Célestins - Mai 2015.

- Paris : Espace Beaujon - Mars 2015.

- Audierne : Le Dessus des Halles - Décembre 2014.

- Rosny sur Seine : La Passerelle - Septembre 2014.

- Nice : Association Polychrome - Mai 2014.

- La Gacilly : Eté 2014.

- Strasbourg : RDVI - Janvier 2014.

CONTACT AUTEUR

www.distance-focale.com

Série 1 : Noir silence