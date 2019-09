L'individu Photography

BIOGRAPHIE

L’Individu est un photographe aventurier et autodidacte résidant dans le sud de la France, à Nice, né le 3 Septembre 1979 à Istanbul. Sa créativité s’épanouit dans une quête d’aventure artistique et humaine, guidée principalement par le feeling et sa passion. Il privilégie les séances qui sortent de l'ordinaire afin de laisser s’exprimer pleinement son art. Il excelle dans le portrait et le clair obscur, apportant un style authentique, sensuel et audacieux, tout en conservant élégance et mystère. Il sait révéler la beauté des femmes dans l’expression de ce qu’elles ont de plus intime. Avec lui, la femme est mise à l’honneur dans son état le plus brut et elle est sublimée par l’œil de L’Individu qui sait capter cette étincelle et la retranscrire dans ses clichés.

ACTUALITES

366 Ladies, c’est l’idée d’un visage différent pour chaque jour de l’année et la date de naissance du modèle doit correspondre à la date du calendrier sur 366 jours (n’oublions pas le 29 février). Pour réaliser ce projet, L’Individu lance un appel à la collaboration aux femmes de toute la France, qui souhaiteront être un de ces 366 visages. Pensez à soutenir le projet du montant que vous souhaitez sur Leetchi.

CONTACT AUTEUR

