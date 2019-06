Jean-Hervé Le Ferec

BIOGRAPHIE

Je suis totalement débutant. Ces photos correspondent juste à ce que je vois, près de chez moi lorsque je me déplace entre ma maison et mon lieu de travail. Et lorsqu'un élément du paysage, du ciel surtout, vient envahir mon regard et mon esprit de façon fortuite, j'essaie de le conserver en le prenant en photo, rapidement, un peu comme un voleur.... Je ne cadre que très peu, et approximativement (de toutes façons avec un portable on n'y voit pas grand-chose) je ne travaille pas mes photos ensuite. Je ne cherche pas non plus le sujet. Je prends quand le sujet vient à moi.

Rien. Continuer à prendre ce qui vient à moi...

