Margaux Panel

BIOGRAPHIE

Expatriée à New York en 2010, j'ai eu la chance de faire partie de SVA (School of Visual Arts) où j'ai pu developper mon style photographique et mon penchant pour le noir et blanc s'est effectivement confirmé. En Mai 2015, j'ai reçu mon diplôme et j'ai commencé à travailler à New York dans des grandes agences photos (Art & Commerce, IMG, Management Artists) auprès des agents et producteurs.

En Aout 2016, j'ai entrepris un tour du monde de 4 mois. J'ai eu l'envie de découvrir de nouveaux pays et surtout de photographier en noir et blanc des paysages encore inconnus pour moi.

En 2019 je suis allée à Madagascar, Ethiopie, Afrique du Sud et Bresil. Le projet MORE est donc né.

ACTUALITES

Simple mais complexe, le mot "plus" est apparu comme une évidence pour ce projet qui a débuté en janvier 2019 à Madagascar.

Les Baobabs de Madagascar, l'un des sites de l'Unesco, comptent parmi les plus anciens arbres endémiques du monde. Ils témoignent de notre histoire, de notre présent et de notre avenir car il n’en reste plus beaucoup en raison de la déforestation à grande échelle.

Ces merveilles ancestrales sont menacées et mettent en danger la vie des locaux. C’est pourquoi les projets se multiplient pour sensibiliser la population locale à l’utilisation de solutions de remplacement du charbon de bois.



Les vues lunaires sur les hauts plateaux des montagnes de Bale en Ethiopie Les loups d’Ethiopie sont menacés d’extinction par la rage. En effet, il faut plus d’espace pour l’agriculture, rapprochant ainsi les loups avec les humains et leurs animaux domestiques.

En Afrique du Sud, le parc national du Kruger (monument historique de la biosphère) lutte contre le braconnage quotidiennement.

La force de la nature est toujours visible avec les chutes d'Iguazu au Brésil, mais les sols environnants suscitent de plus en plus d'intérêt dans la production de soja, ce qui peut entraîner des changements considérables dans la biodiversité autour de l'une des septièmes merveilles naturelles.

L'utilisation du moyen format digital (digital medium format) permet de capturer un paysage plus vaste qui démontre son immensité.

Le noir et blanc est utilisé comme un point neutre permettant au spectateur de ressentir l‘importance de cette série.

Transformer une image en noir et blanc en un élément de conscience pour éclairer l’urgence de préserver notre planète.

Ces photographies explorent l'aspect documentaire d'un regard dans le présent pour changer le futur.

Faisons plus.

CONTACT AUTEUR

http://www.margauxpanel.com

Série 1 : MORE