BIOGRAPHIE

Après une dizaine d'années en tant que photographe freelance en presse spécialisé autour du snowboard, du skateboard, du bmx, et de l'art de rue pour l agence sipa, au tournant des années 2000, christophe beaucourt documente les scènes punk et alternative en argentique depuis 1998. ses photos aboutissent à une monographie chez camion blanc en 2012, REAL GONE, regroupant 10 ans de concerts punk, hardcore et rock à Paris. une expo à la galerie satellite à paris et un photozine en 2015, RICH PARENTS FOR ALL, regroupant des photos de paris, londres, balchik, baranovitchi, vilnius, varsovie, kiev, tokyo dont les photos ici sont issues

ACTUALITES

Egalement réalisateur et scénariste, christophe beaucourt vient de terminer un long métrage indépendant intitulé MIRAGE



CONTACT AUTEUR

www.91130.com

Série 1 :