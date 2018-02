BIOGRAPHIE

Je suis un photographe belge.

Mon pseudonyme est Irving S. T. Garp en référence à l'écrivain américain John Irving et son roman "Le Monde selon Garp" (The World according to Garp).

Il arrive dans les livres de John Irving les pires catastrophes au milieu d'une phrase où on ne les attend pas, dans une banale scène de la vie quotidienne.

Mes photos sont surtout (re)connues grâce à leurs mises en scène originales et décalées.

Mes modèles sont « Monsieur et Madame Tout-le-Monde ».

Fondamentalement en marge des poncifs imposés par l’imagerie de la mode et de la publicité qui promeut une sensualité standardisée, j'aime mettre en scène les anonymes et les laissés-pour-compte du bon goût académique.

ACTUALITES

Les 10 photos proposées font partie de la série "Les SaugreNUES".

Dans « Les SaugreNUES », la beauté féminine ne se conjugue qu’à l’imparfait. L’imperfection y est sublimée dans des mises en scène originales, décalées... et saugrenues.

Cette série sera exposée lors du prochain Festival Européen de la Photo de Nu à Arles (8 au 13 mai 2018)

Actuellement, je termine une série de 20 photos intitulée "Cafés frappé(e)" mettant en scène des femmes buvant leur première tasse de café le matin.



CONTACT AUTEUR

https://irvingstgarp.wixsite.com/pictures

Série 1 : Les SaugreNUES