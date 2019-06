Martial Rossignol

BIOGRAPHIE

Je suis né en 1958, je vis et travaille à Arras. Depuis 1995, j’utilise la photographie et le multimédia dans le cadre de mon travail artistique sur la narration et la scénarisation des images fixes. Mes derniers travaux photographiques s’articulent autour de la théâtralisation du banal, et de la fiction. Bio + Mon travail relève plus de la littérature que de la photographie. Je propose des fictions photographiques en créant des univers singuliers. La fiction est un vaste espace de liberté qui permet de faire le grand écart avec le réel, d'égarer volontairement loin des apparentes solutions, et de se perdre délibérément hors d'un réel pré-balisé. Mes photographies ont toutes les apparences du théâtre du vrai et du réel. Dans mes fictions photographiques, les images n'ont pas d'origine repérable, pas d'histoire définie, pas d'avenir programmé. L'oeil et l'esprit s'y perdent en imaginant des scénarios ou en restant perplexe. Chaque photographique est une proposition, un arrêt sur image dont on ne sait rien, livrée sans commentaire. Elle est une énigme insoluble qui incite au décodage, à l'interprétation en toute subjectivité, en suppositions multiples. Ce qui m'intéresse c'est la résistance que cette image construite offre aux regardeur et le s ens qu'il tente de lui attribuer : cette interaction entre les photographies et le regardeur donne tout son sens à mes installations : ce n'est pas moi qui m'expose, mais c'est bien vous qui vous exposez. Je considère la photographie comme un dispositif d'interaction entre une image photographique et un regardeur. Une image est un signe très particulier que l'on peut interpréter, mais qu'on ne peut lire. Le langage que parle l'image ventriloque est celui de son regardeur qui s'engage par sa lecture dans sa propre analyse. Maintenant, à vous de voir !.



ACTUALITES

Membre du Collectif INCARNAT

Quelques photozines en auto-édition,

"Ici et Au-delà" publié chez Jacques Flament éditions Vos actualités. Merci d'indiquer vos projets en cours.: Transphotographiques de Lille - juin/septembre 2019 Dukass - Loos-en Gohelle - juin 2019.



SERIE 2 :

SERIE 1 : Le secret le mieux gardé - the most closely guarded secret





