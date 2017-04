Bertrand Chan

Photographe numérique depuis 10 ans, je vis et travaille sur Grenoble.

Mes prochaines expositions :

Août : Les 7èmes rencontres de nu artistique, Festival Focalenuart du 5 au 13 août 2017, Villeréal (47)

Septembre : Festival de photo de Chabeuil (26)

En ce moment, je travaille sur une série de nus.

Série 1 : Rêves (hanté par des fantômes)

Nos rêves sont les empreintes de nos vies. Les fantômes viennent y ajouter leur personnalité. La technique de superposition au point, j'ai commencé plusieurs séries de photos. Dans les premières, la matière est au premier-plan et vole la vedette à l'humain. Puis, la vie, le mouvement, la sensualité ont repris le dessus de la photo, laissant la matière prendre une place qui n'est plus prépondérante. Elle ne détruit plus, elle améliore l'environnement. Les photos se sont adoucies, se faisant plus oniriques.

Avec cette série, j'interroge la place du double numérique, notre fantôme. Nous inondons les réseaux sociaux de ce double numérique pour nous représenter. Ce fantôme arrive à prendre bien souvent plus de place dans nos vies que l'on ne voudrait.

Finalement, une sorte de schizophrénie s'installe. Bientôt, notre fantôme numérique commence à se mêler à notre vraie vie et les deux personnages se fondent dans la même image.

Quelquefois, le fantôme prend de plus en place de place et arrive à évacuer notre vraie personnalité, alors plus personne ne peut les dissocier.

