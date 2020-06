Frédéric Ducos

Quelle a été votre première rencontre avec la photographie ?:

J’ai pris par hasard un cours de photographie à Bordeaux en 2013, j’ai trouvé ça excellent et nouveau puisque je n’avais jamais touché un appareil photo reflex auparavant.

Quel a été votre parcours pour devenir photographe ?:

Je me suis testé au départ avec quelques photos en amateur et un matériel très modeste, puis j’ai décidé fin 2014 de me lancer à 100 % dans cette branche. Je me suis installé en suivant en tant que photographe-auteur professionnel pour dédier mon activité à la création de photographies d’art et de photographies publicitaires.

Comment vous définissez-vous en tant que photographe et avez-vous un thème de prédilection ?:

Je ne pense pas avoir de vraie spécialité car en ce concerne mes photographies d’art, je capture tout ce qui attire mon attention, ça me permet de ne pas me limiter dans mes prises de vues, donc si on parcours mon portfolio, on pourra trouver des clichés sur des thèmes très variés : paysages, architecture, surf, portraits,…

Quels sont les photographes qui vous ont inspiré ?:

J’ai débuté la photo sans trop réfléchir au milieu photographique et sans véritable connaissance des maîtres du genre, du coup mon inspiration vient plutôt des élements qui croisent mon chemin. Evidemment depuis mes débuts j’ai pris le temps d’observer ce qu’on fait les autres mais j’évite de trop me plonger dans leur travail pour garder une certaine neutralité, dans la mesure du possible, dans mes prise de vue.

Parmi toutes les images que vous avez réalisées, quelle est votre photo préférée et pourquoi?:

Une de mes photos préférées est « Alone in sévilla » (qui a d’ailleurs été publiée dans le site photovogueitalia) :, je ne connais absolument le jeune fille sur la photo, c’est donc une vraie photographie de rue imprévue, tout d’un coup l’espace sous le fameux « Metropol Parasol » s’est vidé et est apparue cette jeune femme qui a vu que j’avais mon objectif pointé vers ce lieu, elle a fait quelques poses comme un modèle, et elle est partie…

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite devenir photographe pro ?:

De se former au maximum avant de débuter, pas forcément avec des professionnels mais aussi seul avec des tutos internet par exemple, et de penser à développer son réseau.

Avez-vous un projet en cours ou à venir dont vous souhaitez nous parler ?:

J’ai réalisé beaucoup de photographies durant les 4 ans pendant lesquels j’ai beaucoup voyagé pour créer mon portfolio donc mes projets sont plutôt aujourd’hui de réaliser des collaborations et pourquoi pas des photographies publicitaires en conservant mon style.

CONTACT AUTEUR

Site Internet : www.fredericducos.com