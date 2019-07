Frédéric Vignale

Quelle a été votre première rencontre avec la photographie ?:

La photographie a toujours fait partie de ma mémoire référentielle, notamment le travail de Robert Doisneau, de Willy Ronis et de Peter Lindberg et de Newton même si je ne partage pas ses idéologies très marquées à droite et sa manière de travailler. Je me souviens avoir été très marqué également par le travail newyorkais en noir et blanc sur les top modèle des années 80.

Quel a été votre parcours pour devenir photographe ?:

J'ai mis beaucoup d'années à accepter que j'étais foncièrement un photographe et à en faire mon métier. Je ne suis professionnel que depuis 2009. Je considère qu'on a déjà un oeil de photographe bien avant de prendre dans sa main un boitier et de produire des photographies. Je pense que je suis né photographe, contempteur du monde, des gens, des villes et surtout des femmes et j'ai fini pas me résoudre à accepter cette particularité intrinsèque.

Comment vous définissez-vous en tant que photographe et avez-vous un thème de prédilection ?:

Je suis un photographe qui s'exprime essentiellement en noir et en banc ou à contrario en photos très colorées. C'est tout ou rien. Je un obsessionnel qui aime le grain et le cadrage photo des années 40. Mes thèmes de prédilection sont les femmes dans la ville, intemporelles et fortes. Je travaille aussi sur les lampadaires, le mouvement et les madones.

Quels sont les photographes qui vous ont inspiré ?:

Man Ray, Willy Ronis, Doisneau, Newton, Robert Capa, Annie Leibovitz, Helmut Newton, Richard Avedon, Brassaî et bien sûr Diane Arbus.

Parmi toutes les images que vous avez réalisées, quelle est votre photo préférée et pourquoi?:

J'aime foncièrement toutes mes créations, passionnément aussi car j'y mets beaucoup d'énergie, de travail, de savoir-faire et je m'implique beaucoup dans ma photographie. MA photographie préférée est un cliché de ma Muse, la belle, sublime et talentueuse artiste-peintre Juliette Savaëte.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite devenir photographe pro ?:

Un seul conseil, n'écoutez personne, ne vous laissez pas manger ou contraindre par la technique et travailler encore et encore tous les jours, tout le temps. La photographie est un art obsessionnel et compulsif.

Avez-vous un projet en cours ou à venir dont vous souhaitez nous parler ?:

Je prépare la sortie de trois livres. Un sur les touristes asiatiques qui viennent faire des photos de mariage à Paris, l'autre sur les Madone et un dernier sur les femmes.

Site Internet : www.fredericvignale.com