L'interview de Michel Nguyen, photographe des musiciens classiques

«Les portraits de musiciens classiques en compagnie de leurs instruments ont ce pouvoir inné de faire esquisser aux plus aguerris d’entre nous un bâillement dès les premières secondes, provoquant ainsi un désintérêt général… ce qui est fort dommage ! La musique n’est-elle pas la langue des émotions» - Emmanuel Kant.

Nourri de pratiques artistiques multiples en tant que membre de l’Orchestre National de l’Opéra de Paris, Michel Nguyen a développé son regard au contact des métiers de la scène et de la représentation tout en pratiquant son art musical.

Artiste aux multiples facettes, fort d’un apprentissage autodidacte et inspiré de son métier d’artiste, il collabore étroitement avec les musiciens pour l’élaboration de pochettes d’album, d'affiches ou de plaquettes, dans une esthétique qui cherche à décloisonner l’image académique du musicien classique.

Sa première exposition a eu lieu à Erbil (Kurdistan d’Irak) en 2009, puis aux Marcheurs de planètes en 2016 (Paris) et à la Seine Musicale en 2019.

Photographier la musique en portraits, en ensemble et en mise en scène n’est pas chose aisée. Pourtant quelques artistes savent saisir le moment fort et partagent une expression ou un geste dans ce qu’ils ont de plus expressif.

Michel Nguyen saisit la vie sur scène, mais également en dehors. Il dompte la lumière pour valoriser les artistes qui posent devant son objectif.

Bonjour Michel Nguyen,

• Comment pouvez-vous définir votre métier de photographe ?

J'ai acheté mon premier boîtier en préparant un de mes voyages en Inde.

Au retour, j'ai visionné les premiers aperçus et je me suis rendu compte que je n'avais pris que des portraits !

Le lien que j'avais créé avec le sujet m'a plu et c'est ce qui anime mes séances avec les artistes musiciens encore aujourd’hui.... J'adore ça !

Ma vraie définition serait l'échange...

• La musique classique vous inspire particulièrement. Pourquoi ne pas avoir choisi d’être musicien ?

Et bien en fait, oui ! Je l'ai choisi.

Je suis musicien au sein de l'Orchestre de l'Opéra de Paris depuis 2005 où je pratique l'alto.

• Retrouve-t-on une dimension de spectacle dans vos portraits ?

De ma place de musicien d'Opéra, j'ai la chance de pouvoir naviguer entre la fosse d'orchestre et la scène, de parler aussi bien avec un spécialiste en fumée qu'avec un ténor du chœur, demander conseil à une maquilleuse ou poser des questions sur les lumières du dernier spectacle…

La liste est longue mais tout est réuni au même endroit et je m'y sens forcément très bien !

• Pourquoi ce travail sur les musiciens ? Le hasard d’une rencontre ?

J'ai commencé à photographier des amis musiciens (en faisant les frais de mes débuts un peu hésitants), puis mes amis de l'Opéra, puis les amis des mes amis de l'Opéra, et d'année en année le cercle s'est élargi : groupes de musique de chambre, et récemment l'orchestre de Besançon.

• L’Opéra de Paris vous sollicite-t-il ? Qui vous contacte pour les artistes à photographier ?

L'Opéra de Paris ne m'a pas encore sollicité mais sait-on jamais !

En revanche, les musiciens me contactent par le bouche à oreille ou alors complètement par hasard.

D'ailleurs, il y a 2 semaines, un "duo" m'a sollicité. Les deux musiciens cherchaient un photographe. Chacun a fait ses recherches de façon individuelle et tous deux sont arrivés sur mon site !

• Vous saisissez de façon incroyable la personnalité de ces artistes, c’est un travail particulier de les photographier... Devez-vous vous immerger dans leur univers au préalable ?

C'est ici que mon travail de musicien m'est utile. Il faut savoir mettre en confiance les artistes en arrivant sur le lieu de la séance photo. Je connais bien la valeur sentimentale des instruments de musique ainsi que les petits tracas de courants d'air pour les chanteurs... Et c'est pour cela que les choix de lieux se font toujours méticuleusement.

L'idée, c'est de les emmener dans mon univers, loin des salles de spectacles et des queues de pie ! Alors, on discute beaucoup en amont et on creuse au plus loin dans ce qui est possible : le lieu, l'atmosphère, la température... On tombe d'accord et c'est parti !

• Quels sont les musiciens connus que vous rêveriez de photographier ?

Connus ou pas connus, quand le projet me plaît, je fonce !

• Avez-vous de nouveaux projets à venir ?

Oui, je prépare actuellement une exposition dans le hall de la Seine Musicale (le nouveau complexe de salle de spectacle et studios d'enregistrement à Boulogne Billancourt) ainsi que pour l'événement "Viola's 2019" au Conservatoire de Paris.

Et ne cherchez pas de fausses notes, il n’y en a pas !

Site internet : https://www.michelnguyen.com/

INTERVIEW REALISEE PAR STEPHANIE DEVISSCHER

Stéphanie DEVISSCHER

Rédactrice Web/Print indépendante

http://redactricewebseofrance.fr

Blog culturel personnel : http://www.familyjoe.fr/