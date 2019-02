L'interview de Mélanie Denizot, Photographe culinaire

Mélanie Denizot est photographe culinaire dans les Hauts-de-Seine. Elle offre une prestation qui ne laisse pas insensible les professionnels de la gastronomie et de la presse. Son métier ne mérite pas l’approximation, elle se doit et ne cesse d’exceller dans son Art !

Ses reportages culinaires dévoilent son travail exécuté avec minutie. Elle met en lumière, avec précision, les produits et valorise le savoir-faire de ses clients et leur créativité avec des photos d’une qualité irréprochable à la dimension créative.

Son métier d’artiste demande de la composition autant que de la sensibilité afin de représenter de façon qualitative le talent des grands Chefs.

La photographie culinaire ne s’improvise pas, elle permet de sublimer une ambiance, le plus naturellement possible et de mettre en exergue les détails que le chef souhaite magnifier.

Mélanie DENIZOT nous raconte au travers de ses reportages, l’histoire de ces restaurateurs au voyage des sens et du plaisir, travail de recherche, de curiosité et d’exigence.

Experte en images culinaires, elle s’efforce de regarder, d’analyser, d’écouter et de restituer au travers de son art, l’origine des produits et des plats.

Mélanie DENIZOT, est à elle seule, la conscience de bien faire son travail et la disponibilité aux autres.

Bonjour Mélanie,

• Peux-tu nous parler de ton parcours... Pourquoi la photographie culinaire ?

Après mon bac Littéraire option renforcée Arts plastiques, je décide de me diriger en prépa à l’Atelier Hourdé... ce ne fut pas concluant. Il me fallait donc revoir ce qui me ferait vibrer.

J’ai commencé par ouvrir un blog culinaire, à montrer mes réalisations en pâtisserie et à les photographier. A force de recherche, notamment sur les sites américains qui étaient bien plus gourmands à l’époque, puis en pratiquant. Ces facettes de la mise en scène me plaisaient, me faisaient vibrer... et cela juste en regardant les photos et en parcourant les livres de cuisine dans ma librairie.

J’ai pu mettre en pratique mon travail de photographie sur le shooting d'un livre, celui d’une styliste culinaire et de voir enfin l’envers de la couverture !

Au-delà du stylisme que je préfère minimaliste, je suis passée de l’autre côté de l’appareil photo et je me suis lancée en tant qu’auteur photographe en 2014.

• Quelle est ta démarche artistique ?

Ma démarche est tout d’abord de suivre le brief apporté par les clients. S’il est absent ou plus libre, je m’inspire du sujet à photographier et je recherche les points d’accroche de la marque pour faire refléter au mieux le produit.

Cela passe par la mise en scène si je la réalise et par l’éclairage apporté.

Les ombres seront plus ou moins douces ou marquées pour suggérer une lumière solaire et donc un moment plus cocooning. Je veille à mettre en avant les produits, qu’ils soient les plus esthétiques possibles et leur rendre de belles couleurs avant tout.

• Lumière naturelle ou artificielle ?

Je travaille exclusivement en lumière artificielle pour avoir une latitude de travail ample et ne pas subir les aléas du temps qui passe et de la météo changeante.

Je ne pourrais me permettre vis à vis de mes clients d’arrêter un shooting en n’ayant pas la main mise sur mon éclairage et mes intentions de post-production.

• Quels sont tes clients ? Te laissent-ils libre dans ta façon de travailler ou t’imposent-ils certaines règles ?

Mes clients sont de tous les horizons du domaine culinaire : édition, restaurateurs, presse, marques…

Il y a le plus souvent des intentions données plus ou moins précises, que j’essaie de détailler et de respecter au maximum, pour que cela soit cadré et éviter les imprévus.

Je suis parfois totalement libre d’interprétation selon la thématique des produits et du sujet.

• Quels sont tes projets dans les mois à venir ?

Mon agenda change au jour le jour et cela est d’autant plus intéressant. Il se crée selon les demandes...

Dans l’immédiat, je vais mettre en lumière la cuisine « fusion » d’un restaurateur et créer du contenu de marque pour les réseaux sociaux.

Je viens également de créer 4 projets, gérés de A à Z pour l’édition : création et écriture des recettes, préparation des plats et stylisme puis la prise de vue.

