Quelle a été votre première rencontre avec la photographie ?:

Je ne me rappelle pas l'âge que j'avais mais depuis toute petite, la passion de photographier des plantes, animaux, objets, paysage.... ne m'a pas quitté.

Quel a été votre parcours pour devenir photographe ?:

On m'a toujours vu avec un appareil photo à la main mais ce n'est qu'en 2012 lorsque mon mari m'a offert pour noel mon premier reflex que j'ai su réellement ce qu'était la photographie.

Je me suis alors inscrite dans un club photo et j'ai suivi des cours de photos sur internet.

Et en aout 2017 j'ai enfin sauté le pas et obtenu mon numéro de siret.

Comment vous définissez-vous en tant que photographe et avez-vous un thème de prédilection ?:

Je suis un photographe à double facettes car je réalise d'un coté des photos de grossesse, bébé et famille et de l'autre des photos d'illustrations, d'objets de la vie courante...

Mais j'essaye que ce soit des photos le plus naturel possible.

Quels sont les photographes qui vous ont inspiré ?:

Je n'ai pas de photographe qui m'a particulièrement touché mais ma plus grande source d'inspiration est le réseau instagram qui est si riche (vous pouvez d'ailleurs me suivre https://www.instagram.com/aline.sprauel/?hl=fr)

Parmi toutes les images que vous avez réalisées, quelle est votre photo préférée et pourquoi?:

Hooo c'est dur de choisir. j'en ai beaucoup et la plupart sont forcément celles de mon fils.

Il est tellement facile de le prendre en photo à son insu et c'est ça qui fait toute la magie de ces clichés.

Cette photo a été prise alors que l'on se promenait mais il était temps de partir et mon fils ne voulait pas rentrer alors il s'est mis en retrait et a boudé !

Je l'ai suivi de loin et je l'ai pris en photo.

Ce n'est pas une de mes plus belles photos mais émotionnellement parlant, pour moi elle est parfaite !

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite devenir photographe pro ?:

Faire des photos, s'entrainer, essayer des techniques différentes, se créer son propre style et sortir des sentiers battus.

Avez-vous un projet en cours ou à venir dont vous souhaitez nous parler ?:

Mon dernier projet en date est la réalisation de photos pour un livre sur des bonnets et accessoires en tricot qui vient de paraitre.

https://woolkitfactory.gazouillisetcie.fr/livre/822-bonnets-echarpes-snoods-et-accessoires-tricot-pour-toute-la-famille.html

et un prochain sur la refonte des photos d'un site internet.

CONTACT AUTEUR

Site Internet : http://photographealine.fr