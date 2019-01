L'interview de la photographe Ivannalys

« L’art de la photographie est d’immortaliser des portraits muets et d’en faire naître des portraits parlants » - Remy Donnadieu -

Originaire de Lille dans les Hauts-de-France, Maëlys Agullo « Ivannalys » est de ces photographes à l’œil affûté qui observe inlassablement notre quotidien. Artiste prolifique et infatigable, elle travaille essentiellement le numérique et parfois l’argentique et n’a pas hésité à faire deux stages dans le cadre de ses études qui, aujourd’hui, sont terminées. Elle progresse également seule, en photographiant son monde, mélange d’instants de vie, avec une priorité pour les gens surtout le corps, les nus.

Une apparente banalité devient cinématographique. Ses images, ses clichés de femmes dénudées, à la force esthétique indéniable, sont le fruit de compositions soignées où la lumière est presque un personnage à part entière.

Les photographies de Maëlys sont des œuvres d’art à elles seules. Des tâches colorées qui semblent vouloir dévorer le papier pur coton ou le décor sur lesquels elles sont apposées.

La beauté devient tactile, tangible. Saisissante.

Mouvante, la créativité qu’exprime Maëlys est intrinsèquement liée à elle. Féminine, énergique et libre. Une idée que l’artiste semble confirmer en nous dévoilant des nus féminins.

Maëlys Agullo,

• Dans vos projets, vous présentez constamment différents endroits, décors et situations. D’où proviennent toutes vos idées de mise en scène ?

Je m’inspire principalement du lieu dans lequel je me trouve ainsi que du modèle et des éléments mis à notre disposition. J’aime que les lieux soient différents pour ne pas me répéter dans mon travail et prendre toujours du plaisir à faire mes photos.

• Comment se déroule une séance photo ?

Tout dépend si l’on parle d’un projet personnel ou d’un client.

Pour un client, nous choisissons ensemble le lieu, sa tenue et fabriquons son moodboard.

Pour les projets personnels, je recherche sur internet les lieux, puis les personnes correspondant à l’esthétique que je recherche.

Le jour J il n’y pas de recette magique, tout se passe instinctivement. Je guide la personne et je photographie tout simplement.

• Votre choix se porte uniquement sur des nus féminins ?

Non, je photographie aussi des hommes.

• Qu’est-ce que vous aimez dans la photo de nu ?

Le fait qu’il n’y ait aucun artifice.

• Pouvez-vous donner un conseil pour un photographe débutant ?

Apprendre la photo et maitriser la lumière, persévérer et créer sans cesse jusqu’à trouver son univers.

INTERVIEW REALISEE PAR STEPHANIE DEVISSCHER

Stéphanie DEVISSCHER

Rédactrice Web/Print indépendante

http://redactricewebseofrance.fr

https://www.facebook.com/redactricewebseofrance

https://www.instagram.com/redactrice_lille_paris/

Blog culturel personnel : http://www.familyjoe.fr/