Juliette Talleu, étudiante, passionnée de photographie

Juliette,

Parle nous de ta passion pour la photographie et de tes futurs projets d’études dans ce domaine,

Quel est ton parcours ? Comment as-tu commencé la photo ?

J’ai toujours été très sensible à l’Art et à tout ce qui m’entoure. C’est donc très naturellement que je me suis mise à la photographie vers l’âge de 11 ans. Ce sont mes grands-parents qui m’ont offert mon premier Reflex.

Je me suis mise à photographier tout ce qui m’interpellait et à prendre des portraits de mes cousines. Ma passion a démarré comme cela…

Quel type de photos fais-tu ?

Je ne me limite pas. La photographie est un Art, et l’Art n’a pas de limites. Je photographie ce qui m’anime, ce qui m’inspire, ce que je ressens. Tout est dans le cœur et dans l’âme.

La photographie de voyage me passionne. Lors de mon année aux USA en tant qu’étudiante d’échange, j’ai pu apprendre et approfondir ce style.

La photographie de portraits Noir et Blanc reste ma préférence et fait souvent la différence.

Tout est dans la nuance. Pour cette photographie, il est nécessaire de savoir gérer la lumière.

Quelle est ta démarche quand tu prends en photo ton entourage ou des inconnus ?

J’organise ou j’improvise !

J’ai très souvent mon appareil avec moi, ce qui me permet de faire la photo in situ !

J’ai le souvenir d’une rencontre sur un parking, avec un chanteur de Jazz dans le Mississippi, en Décembre 2016. La situation m’a amené à discuter avec lui. Je lui ai demandé s’il était d’accord pour que je lui fasse un portrait. Il a accepté. Ce moment reste magique. Ces photos me rappellent une histoire, un moment de partage avec un homme chaleureux et enthousiaste.

Il est important de créer un lien, une discussion, une confiance avec les personnes photographiées. C’est essentiel. Tout transparaît dans la photo ! Les émotions sont gravées sur papier.

Tu es plutôt numérique ou argentique ?

Je suis numérique puisque je n’ai pas eu l’opportunité d’essayer l’argentique.

J’ai acheté l’appareil, et je compte m’y mettre rapidement. L’argentique a un charme que le numérique n’a pas. J’aime l’effet de surprise au moment du développement. C’est rare et il n’y a pas de retour en arrière possible ! L’argentique c’est authentique…

Quel rapport entretiens-tu avec tes photos une fois qu’elles ont été prises et tirées ?

Je développe et publie les photos sur mon site kilowoa.weebly.com et sur mon Instagram @KILOWOA

As-tu déjà exposé ?

Oui !

J’ai eu la chance d’exposer mon travail pour la première fois, début février dans une petite ville près de chez moi. J’ai également exposé à Lille, pour We Art’.

We Art’ est un évènement créé par 6 étudiants de dernière année d’ISEFAC Lille, dont l’objectif est de promouvoir les arts, la culture et l’artisanat au profit d’une association « Enfants du Monde France ».

Qu’as-tu appris en étant autodidacte ?

Il est essentiel de rester concentrée, motivée, ne rien lâcher tout en étant très audacieuse !

Quels sont les endroits que tu recommanderais en France et aux USA ?

Chaque endroit mérite une attention particulière et celle-ci sera toujours différente. J’adore mon pays et j’ai adoré les États-Unis. Rien n’est comparable et tout est unique.

Quels sont les photographes que tu admires le plus ?

Oh la la, le choix est large !

Je les admire tous, ce sont des artistes…

Mais mon amour du portrait Noir et Blanc me ferait vous dire : Patrick Demarchelier, Peter Lindbergh et Irving Penn.

Si tu avais un conseil à donner à un jeune passionné de photos comme toi, autodidacte, qui souhaite se lancer… Tu lui dirais quoi ????

Je fais encore partie de ceux qui doivent en recevoir. Il est difficile d’en donner moi-même. Il me semble qu’il faut être passionné, humain et rester dans la transmission de l’émotion, ce qui est essentiel à ce travail.

Voir les photographies de Juliette Talleu :

https://kilowoa.weebly.com

https://www.behance.net/gallery/62476507/Juliette-Photographe

INTERVIEW REALISEE PAR STEPHANIE DEVISSCHER

