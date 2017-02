Découvrez l'interview de Bruno Chalifour qui vous présente ses travaux photographiques et sa vision de la photographie.

Quelle a été votre première rencontre avec la photographie ?

Mon père avait un Voigtlander et prenait des photographies de la famille en diapositives et les projetait. Une grande tante m'a donné un appareil Kodak 4x4cm pour mes 12 ou 13 ans, j'ai donc commencé à photographeir en diapositive 4x4. Puis au lycée où j'étais interne, il y avait un labo photo. J'ai donc développé mes premiers films et tirages noir et blanc à 14 et demi. L'année suivante il me fallut prendre le labo en charge (et initier ceux qui en savait moins que moi) pour maintenir les horaires du labo. Les terminales qui en avaient la gestion l'année précédente étant partis. Je n'ai plus arrêté...

Quel a été votre parcours pour devenir photographe ?

Formation en Centres Culturels et auprès des amateurs et professionnels locaux. Photojournalisme pour la presse locale, responsable photo en Centre Culturel et Éducation Nationale, stages, lectures et expositions (en tant que visiteurs ou participant), premières expositions. Puis départ pour les USA, travail dans une grosse entreprise de portrait à Rochester NY, maîtrise beaux arts option photo et enseignement en université.

Comment vous définissez-vous en tant que photographe et avez-vous un thème de prédilection ?

J'ai un peu touché à tout mais photojournalisme (genre Magnum, c'est à dire travail en séries d'images, pas de recadrage–tout se fait à la prise de vue [cela gagne aussi du temps et de l'énergie par rapport au travail labo argentique ou numérique, mais surtout c'est un niveau d'exigence vis à vis de soi plus élevé, enfin pour moi). Cela aussi oblige à un maximum de concentration à la prise de vue et pousse à la "prévisualisation" du tirage final au moment du déclenchement... et surtout la photographie de paysage (non documentaire mais utilisé comme théâtre d'intuition et d'expression) sont mes prédilections.

Quels sont les photographes qui vous ont inspiré ?

En un premier temps la photographie française "humaniste" les Doisneau, Izis, Charbonnier, Ronis, et surtout Cartier-Bresson pour la rigueur et la précision des cadrages, puis la photographie plus contemporaine (alors) avec les Plossu, Nori, Descamps, Huguier, Sieff, et enfin Koudelka (un extraterrestre de la photographie), R. Frank découvert sur le tard, Depardon, McCullin, Brandt, Ghirri, Parr, Gruyeart, Kenna, et enfin la photographie de paysage américaine (A. Adams, R. Adams, L. Baltz, S. Shore, F. Gohlke, Meyerowitz, Sternfeld, Strand, Pfahl, Klett, Callahan, et surtout R. Misrach), sans oublier dans des genres plus particuliers A. Sisking, W. Klein, J. Uelsmann et C. Chiarenza.

Parmi toutes les images que vous avez réalisées, quelle est votre photo préférée et pourquoi?

Je n'ai pas vraiment de photographie préférée parce que sans doute j'en ai fait beaucoup et j'en apprécie beaucoup, mais pour répondre à votre question c'est souvent la dernière que j'ai faite ou celle qui viendra ensuite...

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite devenir photographe pro ?

Être passionné, se faire une culture visuelle (toute bonne photographie est une bonne réponse à problème visuel donc on apprend avec toute bonne photographie que l'on regarde, on ajoute un outil de plus dans sa boite à outils), lire, écouter de la musique, voyager, regarder, respirer... et travailler et encore travailler.

Avez-vous un projet en cours ou à venir dont vous souhaitez nous parler ?

Plusieurs livres (auto-édition à ce point) sur des projets particulier (le site Corot à St Junien (87), la vallée de la Breuilh dans mon village natal (Pierre-Buffière), une compilation d'images prises en 10 ans dans un parc près de chez moi (Rochester NY), St Martin (Caraïbes), La Vallée de la Mort...).

