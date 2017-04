Daniel Cordonnier

BIOGRAPHIE :

Chaudronnier est mon premier métier.

Transformer le métal me passionne et je travaille durant une dizaine d’années dans des industries les plus variées : aéronautique, nucléaire, automobile, pharmaceutique, alimentaire, etc.

Cette période me permet, à travers la modification du métal, d’intégrer l’immatérialité des éléments et de voir les objets au-delà de leurs formes.

Dix ans plus tard, je crée une entreprise de climatisation que je dirige et développe.

Attiré par le contact humain, j’assure comme fonction principale celle de directeur commercial.

A 50 ans, la cession de cette entreprise me permet de partir et de débuter une nouvelle vie.

Mon premier désir est de découvrir d’autres cultures, de fuir les grandes villes et d’être au plus proche de la nature.

Durant deux ans, je vis dans le nord de Madagascar.

Les grands espaces sauvages, les lémuriens, me ramènent aux rêves de mon enfance.

Je découvre la lumière qui sculpte des visages dont la vie est une épreuve.

Cela me bouleverse.

Je poursuis mes voyages, toujours plus loin, ailleurs.

Je découvre l’Asie et l'Asie me découvre à moi-même.

Thaïlande, Népal, Inde, Birmanie...

Je m'installe dans le Sud de l'Inde, envoûté mais je reste fondamentalement un nomade, à l'affût.

Je photographie, plus que jamais, et les lieux que je traverse m'habitent.

Je les traverse autant qu'ils me traversent.

Je change.

Je cherche à faire partager cet échange.

Rendre visible l’invisible.

Quelques dates…

24 naissance à Aubervilliers, France

1970-2003 vies professionnelles et pratique de la photographie en amateur.

2003 cession d’entreprise et début d’une nouvelle vie.

2004-2006 résidence à Madagascar.

2006-2011 découvertes de ll’Asie, résidence dans le sud de l’Inde début et poursuite d’une vrais démarche photographique.

2011-2014 résidence en Thaïlande

2014-2016 résidence Paris, Montagnac

EXPOSITIONS :

German Bakery, Goa, Inde,

Galerie ARTJUNA, Goa, Inde,

1er prix Concours Photographique des Hôpitaux de France Clic Clac aux Lymphomes, 2009

Prix exceptionnel du Jury pour une Campagne de Sensibilisation à la Pollution, Phnom Penh, Cambodge, 2010

Modern Gallery Bangkok Thailand 2014

Technique photographique : Superposition de deux plans en vitesse lente dans le même temps d’exposition.

Série 1 :

Site Internet : www.danielcordonnier.com