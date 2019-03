Récupérer des photos supprimées de l’appareil photo, carte SD, clé USB…

Supprimer malencontreusement le contenu d’une carte mémoire ? Vider une corbeille un peu trop vite ? Effacer le contenu d’un dossier par erreur?

Ces situations arrivent plus souvent qu’on ne croit. Certains logiciels peuvent faire des miracles pour récupérer vos fichiers perdus, par exemple Wondershare Recoverit.

L’interface est simple, le premier écran vous demande quel type de média vous souhaitez analyser à la recherche de fichiers perdus. Et si l’informatique n’est vraiment pas votre fort, pas d’inquiétude, cliquez sur Récupération universelle pour accéder à la totalité des éléments de votre ordinateur.

Une fois le média sélectionné, par exemple une carte mémoire de votre appareil photo, cliquez sur Démarrer. Le logiciel analyse la carte mémoire et vous indique tous les fichiers supprimés qu’il est capable de restaurer.

Soyez patients pendant cette analyse et laissez là bien aller à son terme pour ne pas « oublier » des images. Une barre de progression s’affiche en haut de la fenêtre et vous obtenez un message de confirmation lorsque l’analyse est terminée.

L’onglet Afficher l’arbre vous montre l’arborescence d’accès aux documents perdus, mais l’onglet le plus utile sera généralement Afficher les fichiers. Cet onglet vous permet de visualiser les documents récupérables par genres (graphiques, vidéos, documents, etc.) puis par formats : JPG, DNG, NEF, AVI, etc. Très pratique pour retrouver tous vos fichiers RAW d’une prise de vue à une date précise. Un clic sur un élément et sa vignette apparaît dans le volet de droite de l’interface.



Si vous cherchez une image précise, il sera plus rapide d’afficher la liste des fichiers sous la forme de vignettes via le bouton Vue en miniature en bas à droite de l’interface.

Pour récupérer une ou plusieurs photos, sélectionnez-les en cliquant sur la petite case à cocher de chaque fichier puis cliquez sur le bouton Récupérer. Il vous reste alors à indiquer le chemin vers le dossier dans lequel vous souhaitez ranger vos images sauvées et lancer le processus de récupération.

A noter que le logiciel Wondershare Recoverit est aussi capable d’intervenir après une attaque par un virus qui aurait provoqué la destruction de vos documents. Par contre, pour la récupération de données suite à un plantage système, par exemple lorsque l’ordinateur refuse purement et simplement de démarrer, il vous faudra investir dans la licence supérieure à savoir Wondershare Recoverit Ultimate.

Au niveau coût, la version de base Wondershare Recoverit Pro comme la version Ultimate, vous sont proposés en trois licences, mensuelle, annuelle ou à vie. A l’heure où nous écrivons ces lignes, les prix pour les licences à vie sont de 49.95 dollars pour la version Pro, et 69.95 dollars pour la version Ultimate.

Enfin, last but not least, il existe une version gratuite équivalente à la version Pro, mais limitée à 100MB de données récupérées. Cette dernière vous sera utile si vous n’avez perdu que peu d’images (entre 10 et 20 photos haute définition environ) ou si vous souhaitez tester ce logiciel sans aucun engagement.

